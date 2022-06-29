«Прививку 2020 года я получил в 2011 году». Осенко рассказал про дело о неонацизме в Новополоцке

Виктория Попова, ведущая: В 2011-2012 годах вы вышли на возрождение нацизма в Украине совершенно случайно. Делали для телеканала «Вектор», на котором работали, сюжеты о футбольных болельщиках, но столкнулись с силой, которая теперь широко известна, но тогда не очень была известна. Можете какие-то подробности этого дела рассказать?

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Я не могу до сих пор назвать фамилии и имена многих, сказать, что там происходило. Футбольные фанаты, скинхеды всегда отличались ультраправой идеологией. В 2010-2011 годах в Новополоцке начала появляться свастика на домах, на автобусных остановках. Начали раскручивать этот материал. Естественно, работали с правоохранительными органами. И вышли на коллектив молодых парней, которые проповедуют здоровый образ жизни, занимаются спортом, не пьют, не курят. Вроде, все хорошо. Говорят отличные речи. А оказалось, что за этим всем кроется неонацизм. Ребята ездили в Украину, участвовали в «Зарницах». Когда мне стали доступны те материалы, которые были, когда свастика на плече, когда «зиг»…

Они пытались создать общественное объединение «Совесть-18». Для людей, которые в этом не разбирались, «Совесть-18» и «Совесть-18». А что такое 18, что такое нумерология? «Совесть-18» – это совесть Адольфа Гитлера. И вот это 14/88, свастика, и вот это все вскрылось. Последней каплей было то, что в одном из ночных клубов Новополоцка они организовали встречу, заказали вечеринку, рок-группы, все хорошо, молодые и красивые парни в белых майках танцуют. Майки снимаются – а там картинки вплоть до портрета Адольфа Гитлера. Это были не только новополочане, это были и гости из Украины. Через здоровый образ жизни новополочанам проталкивали мысль, что они избранные. Если человек с ограниченными возможностями, значит он уже не человек. На них внимания обращать не надо. Некоторые поверхностные вещи, которые в голову не вмещаются.

И вот на тот момент был сделан материал. Один из участников подал в суд о чести и достоинстве. Имеет деда, участника Великой Отечественной войны, а у него на груди свастика. В ходе судебного заседания были разные моменты. Он ее начинает перекрывать, перебивать.