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Возможно отключение электричества. МЧС предупреждает об опасности из-за непогоды

29 июня 2022 07:27
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Новости Беларуси. МЧС предупреждает об опасности из-за непогоды: возможны подтопления и отключение электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возможно отключение электричества. МЧС предупреждает об опасности из-за непогоды-1

В Беларуси 29 июня объявлен оранжевый уровень опасности из-за ливней и шквалистого ветра. При таких погодных условиях возможны падения слабо укрепленных конструкций, деревьев, травмирование людей, повреждение сельхозугодий, транспортных средств, построек, коммуникаций.

Будьте внимательны!

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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