Возможно отключение электричества. МЧС предупреждает об опасности из-за непогоды

Новости Беларуси. МЧС предупреждает об опасности из-за непогоды: возможны подтопления и отключение электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. МЧС предупреждает об опасности из-за непогоды: возможны подтопления и отключение электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси 29 июня объявлен оранжевый уровень опасности из-за ливней и шквалистого ветра. При таких погодных условиях возможны падения слабо укрепленных конструкций, деревьев, травмирование людей, повреждение сельхозугодий, транспортных средств, построек, коммуникаций.
Будьте внимательны!