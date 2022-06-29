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Пока ООН прогнозирует голод, в Беларуси собирают урожай. Несколько областей уже выполнили план по первому укосу

29 июня 2022 07:44
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Новости Беларуси. Продовольственная безопасность создается в полях. В Беларуси травы убраны с более чем 90 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В лидерах – Брестская, Гомельская и Минская области, там план по первому укосу уже выполнен. Всего в 2022 году планируется получить более 9,5 миллиона тонн кормовых единиц травяных кормов.

Пока ООН прогнозирует голод, в Беларуси собирают урожай. Несколько областей уже выполнили план по первому укосу-1

К этому времени уже заготовлено 22,7 % от плана. Нынешний сельскохозяйственный год для Беларуси стратегический. Учитывая ситуацию с посевной в Украине, санкции и небывалый рост цен на продовольствие – обеспечение продуктами питания внутреннего рынка выходит на первый план.

Пока ООН прогнозирует голод, в Беларуси собирают урожай. Несколько областей уже выполнили план по первому укосу-4

Пока в ООН прогнозируют голод во многих странах, в Беларуси понимают важность предстоящего урожая.

# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Фотофакт

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