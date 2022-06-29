Пока ООН прогнозирует голод, в Беларуси собирают урожай. Несколько областей уже выполнили план по первому укосу

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность создается в полях. В Беларуси травы убраны с более чем 90 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В лидерах – Брестская, Гомельская и Минская области, там план по первому укосу уже выполнен. Всего в 2022 году планируется получить более 9,5 миллиона тонн кормовых единиц травяных кормов.