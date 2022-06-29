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Александр Осенко о TUT.BY: «Лозунги хорошие, а на самом деле это было финансирование для дискредитации власти»

29 июня 2022 07:25
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Новости Беларуси. Генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Александр Осенко стал гостем программы «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1».  

Татьяна Щербина, ведущая:  
Особенно отличился в 2020 году в манипулировании фактами, в информационных вбросах небезызвестный TUT.BY. Недавно он был признан экстремистской организацией. Что вы думаете об этом решении Экономического суда Минска?  

Александр Осенко о TUT.BY: «Лозунги хорошие, а на самом деле это было финансирование для дискредитации власти»-1

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:  
Я только поддерживаю это решение. Не только TUT.BY был использован как средство манипулирования сознанием. Его финансировали через неправительственные организации под эгидой защиты прав журналистов, человека. Лозунги хорошие, а на самом деле это было финансирование для дискредитации власти прежде всего. Для дискредитации силовых структур, для того, чтобы совершить госпереворот.  

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# СМИ Беларуси # общество # Александр Осенко # Татьяна Щербина # Фотофакт

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