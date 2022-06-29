Александр Осенко о TUT.BY: «Лозунги хорошие, а на самом деле это было финансирование для дискредитации власти»

Татьяна Щербина, ведущая: Особенно отличился в 2020 году в манипулировании фактами, в информационных вбросах небезызвестный TUT.BY. Недавно он был признан экстремистской организацией. Что вы думаете об этом решении Экономического суда Минска?

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Я только поддерживаю это решение. Не только TUT.BY был использован как средство манипулирования сознанием. Его финансировали через неправительственные организации под эгидой защиты прав журналистов, человека. Лозунги хорошие, а на самом деле это было финансирование для дискредитации власти прежде всего. Для дискредитации силовых структур, для того, чтобы совершить госпереворот.

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