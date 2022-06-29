«Мимо уха пролетел». Гендиректор СТВ вспомнил, как ему в голову швырнули булыжник в 2020 году

Татьяна Щербина, ведущая: В 2011-2012 годах вам лестничную клетку расписывали, а в августе 2020 года во время всех этих брождений вам прилетел в спину булыжник. Вас убить хотели?

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Почти прилетел, он летел не в спину, а в затылок, но по воле случая чуть-чуть промазал, мимо уха пролетел.

Виктория Попова, ведущая:

Это был тот самый футбольный болельщик?

Александр Осенко:

Это не тот самый футбольный болельщик был, но это был человек, приближенный к футболу, потому что бритая голова, молодой парень физкультурного телосложения. Чтобы метров на 20 каменек так швырнуть – это надо силы и тренировки.

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