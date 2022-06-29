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«Мимо уха пролетел». Гендиректор СТВ вспомнил, как ему в голову швырнули булыжник в 2020 году

29 июня 2022 07:00
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Новости Беларуси. Генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Александр Осенко стал гостем программы «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1».  

«Мимо уха пролетел». Гендиректор СТВ вспомнил, как ему в голову швырнули булыжник в 2020 году-1

Татьяна Щербина, ведущая:  
В 2011-2012 годах вам лестничную клетку расписывали, а в августе 2020 года во время всех этих брождений вам прилетел в спину булыжник. Вас убить хотели?  

«Мимо уха пролетел». Гендиректор СТВ вспомнил, как ему в голову швырнули булыжник в 2020 году-4

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:  
Почти прилетел, он летел не в спину, а в затылок, но по воле случая чуть-чуть промазал, мимо уха пролетел.  

Виктория Попова, ведущая:  
Это был тот самый футбольный болельщик?  

Александр Осенко:  
Это не тот самый футбольный болельщик был, но это был человек, приближенный к футболу, потому что бритая голова, молодой парень физкультурного телосложения. Чтобы метров на 20 каменек так швырнуть – это надо силы и тренировки. 

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# СМИ Беларуси # общество # Татьяна Щербина # Александр Осенко # Виктория Попова # Фотофакт

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