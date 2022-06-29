«Мимо уха пролетел». Гендиректор СТВ вспомнил, как ему в голову швырнули булыжник в 2020 году

Новости Беларуси. Генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Александр Осенко стал гостем программы «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1».
Новости Беларуси. Генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Александр Осенко стал гостем программы «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1».
Татьяна Щербина, ведущая:
В 2011-2012 годах вам лестничную клетку расписывали, а в августе 2020 года во время всех этих брождений вам прилетел в спину булыжник. Вас убить хотели?
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Почти прилетел, он летел не в спину, а в затылок, но по воле случая чуть-чуть промазал, мимо уха пролетел.
Виктория Попова, ведущая:
Это был тот самый футбольный болельщик?
Александр Осенко:
Это не тот самый футбольный болельщик был, но это был человек, приближенный к футболу, потому что бритая голова, молодой парень физкультурного телосложения. Чтобы метров на 20 каменек так швырнуть – это надо силы и тренировки.
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