«Это новый вид подачи информации». Гендиректор СТВ об адаптации телевизионного контента для TikTok

Виктория Попова, ведущая: В феврале была опубликована статистика соцплатформ в Беларуси. И там отметили небывалый рост TikTok. Уже в Беларуси за три миллиона перевалила цифра подписчиков этой соцсети. О чем вам говорит эта цифра? Вы думаете, как мы будем разговаривать с этой аудиторией?

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Конечно. Это новый вид подачи информации. Мы об этом думаем довольно-таки плотно. Мы с нашей интернет-дирекцией обсуждаем. Это клиповость. Это молодежь, понимаем, какая это аудитория. Они воспринимают информацию клипово. В эту упаковку, оболочку надо упаковать то, что нам нужно донести, – телевизионный контент. Мы производим телевизионный контент, мощная база. Мы должны переупаковать и в эту сеть выдать то, что надо. Там клиповость, там легкость, там некие постановочные вещи. Но этим надо заниматься, потому что там своя аудитория, молодая аудитория, которая как потребитель – хоп, пролистнул эти 20 секунд.

Виктория Попова:

Как бизнесмен можете сказать, что рекламодатель сегодня ушел туда? В те соцплатформы.

Александр Осенко:

Естественно, отток рекламы ушел в новые медиа, потому что там сформировалась аудитория. А любой рекламодатель, любой бизнес предполагает свои продукты рекламировать там, где есть его аудитория. Поэтому они в интернете, телевидении и наружной рекламе просто перераспределяют бюджеты, где им сформировать свое мнение.

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