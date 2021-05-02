Григорий Азарёнок: «Злобная и подлая зависть гложила их. Они считали, что они лучше»

Новости Беларуси. Традиционная, на этот раз пасхальная авторская рубрика Григория Азаренка. Прошедшую неделю православные называют Страстной. Вспоминаются события последних дней жизни Спасителя – предательство Иуды, распятие и вот сегодня – Воскресение. И это повод напомнить всем тем, о ком автор говорил ранее – измена не принесет счастья и приведет только к гибели. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

«Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Воскрес Христос – и ты повержен. Воскрес Христос, и пали демоны. Воскрес Христос, и радуются ангелы. Воскрес Христос, и торжествует жизнь». Григорий Азаренок:

Сегодня специальный выпуск программы «Орден Иуды». В нем не будет главного героя. Ведь в светлый праздник Воскресения Христова Иуда повержен, а имя его становится нарицательным на тысячелетия. Дух измены, дух предательства. Из века в век он шествует по миру. Где он появляется, там рушатся царства. Где он воцаряется, там погибает народ. Психолог о героях рубрики Григория Азарёнка «Орден Иуды»: к такому готов не каждый предатель, ведь он надеялся потерпеть, а не потерять

Григорий Азаренок:

«Кругом измена, трусость и обман», – написал государь Николай II в 1917 году. Люди, которые предали его, в ближайшее время пожнут плоды своего поступка. Все они окажутся жестоко убитыми. Удавившийся Иуда всех приведет к осине, рано или поздно. Григорий Азаренок:

В своих программах мы говорили о разных людях. Политики, журналисты, дипломаты, музыканты – все они в той или иной степени служили Президенту Лукашенко. Публично восхищались им, давали громкие обеты. Все они получали самые разные блага.

Григорий Азаренок:

Но что привело их к подлому поступку? Мотивы вроде бы на поверхности. Кто-то, как Латушко или Цепкало, из тщеславия, кто-то, типа хитрого дипломата Лещени, подумал, что пора соскакивать, чтобы сохранить собственную шкуру. Журналисты типа Мартыненко или Дудинского, вероятнее всего, просто по собственной тупости. А некоторые, Левчук или NaviBand, хайпа ради. Григорий Азаренок:

Но первопричина на всех одна. Они были рядом с ним, но не такие, как он. Злобная и подлая зависть гложила их. Они считали, что они лучше. И происхождение благороднее, и образование вроде бы элитарнее. Но в каждом своем слове, в каждом своем действии, в каждом взгляде он сильнее их, благороднее, выше. Он обладает теми качествами, которые им недоступны никогда.

Григорий Азаренок:

Он по-народному прост и по-мужски силен, он строг и справедлив, он по-офицерски тверд и по-крестьянски мудр. Он не жаждет похвалы и лести, он не жаждет богатств и славы, ему не перед кем заискивать и некому завидовать. В его мыслях, душе и сердце только народ, его благополучие и процветание. Он воплощает тысячелетнюю белорусскую мечту – твердо стоять на своей земле, не гнуть шею перед сильными, доказать обезумевшему человечеству, что правда жива, что можно и нужно жить по совести, что золотой телец еще не правит миром, что человечество еще не готово поклониться антихристу, ведь есть удерживающий. Григорий Азаренок:

Посмотрите хронику. Обратите внимание на лицо Президента, выслушивающего лживую лесть (подробнее в видеоматериале). Он внимает спокойно. Он знает цену громким словам, потому что живет по принципу «по делам их узнаете их». И он остался верен своему народу, себе и собственной судьбе. Григорий Азаренок:

Знаменитое восклицание Цезаря: «И ты, Брут?» Это шекспировский момент, когда правитель узнает о предательстве ближнего. Смею предположить, что в момент, когда он узнавал о том, что и этот, и этот, и вот этот предали, он был спокоен. Он очень хорошо знает человеческую природу. Он лучше других знает свой народ. И он понимал, что верных больше. Что белорусу чужда измена. Даже если все тебя оставят, я этого никогда не сделаю – прозвучало тогда в народном сердце.