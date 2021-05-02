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Семь лет прошло со дня трагедии в Одессе. Вспоминаем страшные события в Доме профсоюзов

02 мая 2021 17:09
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Почему белорусы так остро и с болью в сердце реагируют на хоть и неудавшуюся, но все-таки попытку заговора? Ведь отсутствие власти в стране, то самое перепутье – это повод для многих деструктивных сил попытаться силой захватить власть. И эта попытка может стоить жизней многих и многих, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И порой совершенно неясно, кто заваривает кашу и кто добавляет в нее различные острые ингредиенты.

Семь лет прошло со дня трагедии в Одессе. Вспоминаем страшные события в Доме профсоюзов-1

Белорусы умеют учиться на чужих ошибках. Мы видели, к чему может привести такое перепутье в той же Украине. Сегодня мы вспоминаем печальную годовщину массового убийства людей в Одессе. Эти кадры тяжело смотреть и сейчас, спустя семь лет.

Напомним, столкновения между сторонниками и противниками Евромайдана начались в центре города, пожар в Доме профсоюзов был конечным этапом противостояния. В итоге погибли 48 человек, более 200 получили ранения.

Семь лет прошло со дня трагедии в Одессе. Вспоминаем страшные события в Доме профсоюзов-4

Вопрос трагедии в Одессе все еще не закрыт, следствие идет и по сей день. Ответа на вопрос, кто был фактическим заказчиком трагедии, общество так и не получило. Хотя уже достоверно установлено, что в здании были украинцы и почти все – одесситы, а не россияне, как это подавалось в прессе сразу после пожара.

# Международная политика # общество # Фотофакт

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