Семь лет прошло со дня трагедии в Одессе. Вспоминаем страшные события в Доме профсоюзов

Почему белорусы так остро и с болью в сердце реагируют на хоть и неудавшуюся, но все-таки попытку заговора? Ведь отсутствие власти в стране, то самое перепутье – это повод для многих деструктивных сил попытаться силой захватить власть. И эта попытка может стоить жизней многих и многих, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И порой совершенно неясно, кто заваривает кашу и кто добавляет в нее различные острые ингредиенты.

Белорусы умеют учиться на чужих ошибках. Мы видели, к чему может привести такое перепутье в той же Украине. Сегодня мы вспоминаем печальную годовщину массового убийства людей в Одессе. Эти кадры тяжело смотреть и сейчас, спустя семь лет.

Напомним, столкновения между сторонниками и противниками Евромайдана начались в центре города, пожар в Доме профсоюзов был конечным этапом противостояния. В итоге погибли 48 человек, более 200 получили ранения.