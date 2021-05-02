«Приходит осознание того, что это всё рядом, здесь». Что думают белорусы о работе спецслужб?

Новости Беларуси. В КГБ назвали фамилии девяти человек, которые проходят в качестве обвиняемых по делу, возбужденному по ч.1 ст. 357 УК Беларуси: Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти. Александр Федута, Юрий Зенкович, Григорий Костусев и Ольга Голубович находятся в следственном изоляторе КГБ. Остальные – в розыске, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Информацию о готовящемся заговоре подтвердили в ФСБ России. И уточнили: операция по задержанию в Москве Федуты и Зенковича была совместной – обеих спецслужб.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале АТН: новости Беларуси и мира Естественно, интернет-пространство тут же наводнили различные ехидные комментарии. Тактика понятна: когда нечем крыть всерьез, ситуацию нужно последовательно высмеивать. Так было с обыском на даче у Тихановских и найденных там 900 тысячах.

На неделе мы узнали из телефонного разговора Светланы Тихановской и свекрови, что «мальчик таки был». Вот этот разговор. Дамы все подтвердили – и что деньги их, а не подброшенные. А ведь поначалу ту информацию также высмеивали на все лады – нашли чуть ли не с третьей попытки, чуть ли не сам глава КГБ подбросил конверт.

Сейчас все повторяется – что ни скажи, какие видеодокументы ни предъяви, где прямая речь заговорщиков, реакция одна – смеяться. Правда, судя по кадрам, самим фигурантам дела совсем не смешно.

Таким же настроением пронизано и письмо Федуты жене. Марина Шибко написала об этом 30 апреля у себя в Facebook. «Муж понял, как попал в западню», – это цитата оттуда. А потом Марина дала интервью, в котором были такие слова: «Я видела его выражение лица на заставке, все понимаю и, как Александр написал, «очевидное не отрицаю». Я считаю, что наши спецслужбы даром хлеб не едят: что хотели, то сделали». Красноречиво, не так ли?