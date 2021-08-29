Григорий Азарёнок: «Я понимаю, непросто вам. С декабря – ни одного змагара на улице»

Новости Беларуси. Григорий Азаренок готов рассказать об очередном обитателе паноптикума, в который превратились беглые и их хозяева, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Ну что, баклан, бабло закончилось? Снова вылез нарезать свои дешевые понты? Ну, давай, моя девочка, посмеши людей, у тебя хорошо получается. Поговорим сегодня на твоем языке. В мире зла, в царстве паноптикума, есть и такие бесы, о которых неприлично говорить всерьез. Они пытаются выдать себя за злобную овчарку, они рычат, громко лают, делают кровавые глаза. На деле же – смешные болонки. Ну что, лысый мстительный Гордон, за омоновца Сережу я тебе отвечу, так как встреча с ним вживую у тебя не получится – ты обмочишься. И самые дорогие памперсы тебе не помогут, ведь такое большое решето прикрыть просто невозможно. Когда-то ты имела в Минске трактир. Только вот менеджер, как любят выражаться твои нынешние любовники, из тебя такой же, как и блогер. Говорят, кидала ты и понторез, задолжал людям до двух лямов баксов. А таскаться болонка прибегала не куда-нибудь, а в «Дану». Льготную аренду просила, да не дали, пнули ногой под одно место. Знали, что дела с этой скулящей дамочкой лучше не иметь.

Григорий Азаренок:

Оцените верх геройства. Свалить из страны и бросить вызов Президенту. Мол, выходи, помахаемся. Ты, курица, только персонал на своей кухне колотить умела. Но став национальным посмешищем, болонка не успокоилась – вошла в раж, записывала видосики. Помнишь, как ты щечки надувала, пыжилась, пыхтела, мачо из себя строила, обзывалась, хамила, тявкала, таких же психов, как ты, на буйство провоцировала? Обещала – «вернусь по сигналу». Ну и? Вернулась? Понты и бабские угрозы – вот вся твоя сущность. Омоновец Сережа, чтоб ты понимала, в те дни не спал. Он успокаивал тех, кого ты спровоцировала. Животом их выдавливал с проезжей части, заточкой получал, палкой, бутылкой стеклянной. Его дома жена ждала, дети. Они не знали, что происходит, пока ты перетирала по-европейски, проще говоря, бухала с геями.

Григорий Азаренок

Но омоновец Сережа, он покрепче оказался, чем все ваши шавки и пудели. Он разогнал их. А тебе ничего не осталось, кроме как с Путилкой друг другу раны зализывать. Сколько вы там выходов придумали, последних и решительных боев, операций дожимок и дней икс? Ну и? Где? За заявы отвечать надо, но это для мужиков. На болонок не распространяется. А сейчас? Я понимаю, непросто вам. С декабря – ни одного змагара на улице. Помнишь, как ты скулила в феврале, перед ВНС? Вместе с Путилкой час кукарекали. Пожалуйста, выйдите, ну, пожалуйста. И? Пшик и ноль без палочки – вот цена твоя. И вот смотрят на тебя кураторы. Болонка стерилизована, потенции ноль. А там же не тупицы, как ты. Денежки свои считают. Вот и пришлось тебе из запоя вылезать, снова тявкать. Мол, мы сейчас террор устроим. Удивительный, конечно, феномен. Голубой евнух грозится повести в бой армию отмороженных террористов. Игиловец недоделанный, иди проспись лучше. Психолог о Вадиме Прокопьеве: «Верит, что его все боятся, а люди посмеиваются»