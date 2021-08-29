Григорий Азарёнок: «Я понимаю, непросто вам. С декабря – ни одного змагара на улице»

Новости Беларуси. Григорий Азаренок готов рассказать об очередном обитателе паноптикума, в который превратились беглые и их хозяева, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Григорий Азаренок готов рассказать об очередном обитателе паноптикума, в который превратились беглые и их хозяева, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Ну что, баклан, бабло закончилось? Снова вылез нарезать свои дешевые понты? Ну, давай, моя девочка, посмеши людей, у тебя хорошо получается. Поговорим сегодня на твоем языке. В мире зла, в царстве паноптикума, есть и такие бесы, о которых неприлично говорить всерьез. Они пытаются выдать себя за злобную овчарку, они рычат, громко лают, делают кровавые глаза. На деле же – смешные болонки. Ну что, лысый мстительный Гордон, за омоновца Сережу я тебе отвечу, так как встреча с ним вживую у тебя не получится – ты обмочишься. И самые дорогие памперсы тебе не помогут, ведь такое большое решето прикрыть просто невозможно. Когда-то ты имела в Минске трактир. Только вот менеджер, как любят выражаться твои нынешние любовники, из тебя такой же, как и блогер. Говорят, кидала ты и понторез, задолжал людям до двух лямов баксов. А таскаться болонка прибегала не куда-нибудь, а в «Дану». Льготную аренду просила, да не дали, пнули ногой под одно место. Знали, что дела с этой скулящей дамочкой лучше не иметь.
Григорий Азаренок:
Оцените верх геройства. Свалить из страны и бросить вызов Президенту. Мол, выходи, помахаемся. Ты, курица, только персонал на своей кухне колотить умела. Но став национальным посмешищем, болонка не успокоилась – вошла в раж, записывала видосики. Помнишь, как ты щечки надувала, пыжилась, пыхтела, мачо из себя строила, обзывалась, хамила, тявкала, таких же психов, как ты, на буйство провоцировала? Обещала – «вернусь по сигналу». Ну и? Вернулась? Понты и бабские угрозы – вот вся твоя сущность. Омоновец Сережа, чтоб ты понимала, в те дни не спал. Он успокаивал тех, кого ты спровоцировала. Животом их выдавливал с проезжей части, заточкой получал, палкой, бутылкой стеклянной. Его дома жена ждала, дети. Они не знали, что происходит, пока ты перетирала по-европейски, проще говоря, бухала с геями.
Григорий Азаренок
Но омоновец Сережа, он покрепче оказался, чем все ваши шавки и пудели. Он разогнал их. А тебе ничего не осталось, кроме как с Путилкой друг другу раны зализывать. Сколько вы там выходов придумали, последних и решительных боев, операций дожимок и дней икс? Ну и? Где? За заявы отвечать надо, но это для мужиков. На болонок не распространяется. А сейчас? Я понимаю, непросто вам. С декабря – ни одного змагара на улице. Помнишь, как ты скулила в феврале, перед ВНС? Вместе с Путилкой час кукарекали. Пожалуйста, выйдите, ну, пожалуйста. И? Пшик и ноль без палочки – вот цена твоя. И вот смотрят на тебя кураторы. Болонка стерилизована, потенции ноль. А там же не тупицы, как ты. Денежки свои считают. Вот и пришлось тебе из запоя вылезать, снова тявкать. Мол, мы сейчас террор устроим. Удивительный, конечно, феномен. Голубой евнух грозится повести в бой армию отмороженных террористов. Игиловец недоделанный, иди проспись лучше.
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Григорий Азаренок:
Так что же с тобой дальше будет, девочка моя? Ведь закопал ты себя уже по макушку. Ни один достойный человек никогда больше руки не пожмет. Бизнеса никогда больше не будет, не способна ты на это дело. На деньги не надейся, кураторы в вас разочаровались. Вячорка занят уже Светкой, Путило тоже по клубам без тебя шастает. Только и осталось – устроиться полотером в какую китайскую забегаловку и жить в грязной подсобке, спиваться, пока и оттуда не вышвырнут на какую-нибудь помойку. А как ты хотела? Стал опущенным – иди до конца. Паноптикум возводится там, где нет места порядочности и человечности, где не знают о подвигах и славе предков, паноптикум есть там, где царят трусость, разврат и мерзость запустения души. В Беларуси ему не бывать. Мы, как в былинные времена, говорим ему: «Сгинь, идолище поганое». Его обитатели, презрительно говоря о нашей стране, беспрерывно повторяют – пора валить. Мы услышали.