Эта белоруска навсегда «пропила» своих сыновей. Интервью, которое стоит услышать каждому

Новости Беларуси. Свыше 800 уголовных дел за 2020 год в Минске и только в 2021-м больше 400 завели на недородителей, которые задолжали своим детям и государству за их содержание, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Тревожит и тот факт, что среди уклонистов не только мужчины, но и женщины. Они же мамы и хранительницы домашнего очага, но все это будто не про них. Виной всему алкогольная и наркотическая зависимости. Признаются сами: зачастую те, кто злоупотребляет, не доживают и до 30. В таких семьях подвергаются опасности и дети, их здоровье и жизнь.

Я хочу, чтобы мама с папой отучились от этих вредных привычек. Маленькая Виолетта на днях попала в приют и мечтает: родители исправятся и заберут. Но в первый класс все равно ее поведут не мама и папа. Хорошо. Дети со мной дружат. Вот подруга.

Ирина Филипович:

Все было по глупости. Вот так и забрали. Меньше надо было гулять. Друзья, подруги. Ирина своих детей лишилась навсегда. Она «пропила» сыновей. За дурманом с приставками «алко-» и «нарко-» и не заметила, как одного усыновили, а второго взяла под опеку сестра. «Я не хочу, чтобы приходили мама с папой». О чём рассказали дети в приюте?

Ирина Филипович:

Раз попробовала, второй раз попробовала. Не было никакой тяги. Думала: ай, все нормально будет. И все. И так затянулась. За наркотики я была судима. Конечно, многие такие и поумирали от наркоты, сколько поумирало. Кто передоз, кто как. Оксана Семашко, корреспондент:

А ориентировочно это люди какого возраста? Молодые или старые? Ирина Филипович:

До 30. Шанс искупить вину был. Полгода. Но за это время накопился лишь долг перед детьми и государством – 20 тысяч рублей.

Ирина Филипович:

Дети – это не игрушка, не кукла, чтобы взять, погулять и все. Оксана Семашко:

Вашим детям лучше было с вами или без вас? Ирина Филипович:

Честно сказать, я не знаю. Если по-честному, то мне кажется, что я им столько бы не дала. Со старшим я общаюсь, то есть он меня простил, он все понял. Ну а младший, наверное, уже даже и не помнит. Я считаю, ни одна женщина про своего ребенка не забудет, какой бы она ни была алкашкой.