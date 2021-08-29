«Переполняют очень волнительные чувства». Эта белоруска станет учителем с 1 сентября, и вот о чём она говорит

Новости Беларуси. Престиж профессии, сохранение национальных ценностей и поддержка учителей. Стратегические вопросы развития национальной системы образования до 2030 года обсуждали на неделе участники Республиканского педагогического совета в Минске, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По традиции перед началом учебного года глава государства и педагоги обязательно сверяют часы по важным для сферы темам.

Учителя уже навели лоск в кабинетах. Где-то заменили окна, где-то поставили новую мебель. Средняя школа № 91 Минска поработала над безопасностью территории. Установили видеокамеры и турникеты. Кстати, экскурсию по альма-матер ведет Анастасия Богданчик. 1 сентября она войдет в класс первый раз как учитель истории.

Анастасия Богданчик, учитель истории СШ № 91 Минска:

Переполняют очень волнительные чувства. В профессии учителя главное – понимать современных детей. Понимать то, чем они сейчас живут.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Еще в детстве Анастасия Андреевна твердо решила стать учителем. Получилось. Теперь она и классный руководитель 5 «А» класса. Это первое знакомство. В диалоге с детьми чувствуется уважение. Авторитет учителя – об этом не раз говорили на встрече главы государства и педагогов.

В школьных библиотеках учебники уже активно разбирают ученики. В 2021 году новый комплект у 11-классников. 14 предметных сборников только из типографии. А вот пятиклашки уже заглянули в историю. Это первые для них учебники с виртуальной начинкой: просканируй QR-код – и картинка оживет. Учебники еще раз перелистали и на педсовете. По-прежнему много нареканий, к примеру к шрифту – иногда он неоправданно мелкий. Лукашенко на большом педсовете: «Вы что, жалеете 20 лишних страниц бумаги, чтобы нормальными буквами прописать параграф?» То, что учебник по истории в ближайшее время потяжелеет, надеется и молодой учитель Анастасия Богданчик. На изучение событий Великой Отечественной войны в программе отводится всего пару часов. Конечно, педагог намерена восполнить недостаток – обязательно съездит с детьми на экскурсию.

Анастасия Богданчик:

Хотелось бы, конечно, чтобы дети познакомились не просто с сухими фактами и датами, а чтобы они познакомились с людьми, чтобы увидели, как жили люди тогда. А в 45 минут на самом деле очень сложно это уложить. Поэтому, возможно, какие-то дополнительные пособия по Великой Отечественной войне. Подготовить учебник о войне. С такой инициативой к главе государства обратились студенты-историки, и их предложение поддержали.