АрМИ-2021. На втором этапе конкурса «Безопасная среда» белорусы взяли бронзу

Новости Беларуси. Белорусская команда заняла третье место по итогам второго этапа «Огневая подготовка» конкурса «Безопасная среда» на АрМИ-2021, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты радиационной, химической и биологической защиты демонстрировали свои навыки в стрельбе. Выполнение огневых задач усложнялось тем, что все манипуляции с оружием военнослужащие производили в костюме химзащиты и противогазе.

Кроме того, хорошие результаты на военной олимпиаде и у белорусского танкового экипажа. Он финишировал первым в третьем заезде индивидуальной гонки «Танкового биатлона». По результатам трех заездов наша команда вышла в полуфинал соревнования.