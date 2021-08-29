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АрМИ-2021. На втором этапе конкурса «Безопасная среда» белорусы взяли бронзу

29 августа 2021 14:08
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Новости Беларуси. Белорусская команда заняла третье место по итогам второго этапа «Огневая подготовка» конкурса «Безопасная среда» на АрМИ-2021, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

АрМИ-2021. На втором этапе конкурса «Безопасная среда» белорусы взяли бронзу-1

Специалисты радиационной, химической и биологической защиты демонстрировали свои навыки в стрельбе. Выполнение огневых задач усложнялось тем, что все манипуляции с оружием военнослужащие производили в костюме химзащиты и противогазе.

Кроме того, хорошие результаты на военной олимпиаде и у белорусского танкового экипажа. Он финишировал первым в третьем заезде индивидуальной гонки «Танкового биатлона». По результатам трех заездов наша команда вышла в полуфинал соревнования.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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