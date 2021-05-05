Прямой эфир

Григорий Азарёнок: «Вы осуждаете нас за нарушение каких-то эфемерных прав, а сами готовили здесь кровавый переворот»

05 мая 2021 19:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Коллективный Запад, который готовил в нашей стране государственный переворот, продолжает нагнетать антибелорусскую пропаганду и грозить нелепыми санкциями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На устойчивость нашей экономики они значительно не влияют.

Почему это оказывается выстрелом в ногу? Рассуждает Григорий Азаренок вместе с экспертами в программе «Тайные пружины политики».
Григорий Азарёнок: «Вы осуждаете нас за нарушение каких-то эфемерных прав, а сами готовили здесь кровавый переворот»-1

Григорий Азаренок, корреспондент:
Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок. Это «Тайные пружины политики».

Прежде чем перейти к основной теме, я хочу кое-что показать. Вчера началась всебелорусская акция в поддержку Ромы Когодовского, 12-летнего мальчика, вынесшего из огня своего брата. Вся страна выразила свое восхищение настоящим героем. Но нашлись те, кто написал вот это. Если родные мальчика это смотрят, я вынужден перед ними извиниться, но зрители должны увидеть, что за твари рвались к власти.

Григорий Азарёнок: «Вы осуждаете нас за нарушение каких-то эфемерных прав, а сами готовили здесь кровавый переворот»-4

Григорий Азарёнок: «Вы осуждаете нас за нарушение каких-то эфемерных прав, а сами готовили здесь кровавый переворот»-6

Григорий Азаренок:
Это переписки адептов бчб-секты в чате у Путило. Комментарии здесь излишни. Только риторический вопрос: а змагары – это вообще люди или уже что-то другое?

Но кто их сделал такими? Чья политическая культура выражается в беспрецедентной наглости, хамстве, лицемерии и подлости?

Григорий Азаренок:
Посол без посольства Джули Фишер дала интервью своим холуям из польской помойки «Белсат» и облила грязью нашу страну. Эта женщина видимо еще не поняла, что здесь не американский протекторат, что становиться в позу позднего раскаяния перед гегемоном никто не будет, что на откровенное и наглое хамство мы ответим.

Григорий Азарёнок: «Вы осуждаете нас за нарушение каких-то эфемерных прав, а сами готовили здесь кровавый переворот»-9

Григорий Азаренок:
Вы осуждаете нас за нарушение каких-то эфемерных прав, а сами готовили здесь кровавый переворот, вы смеете обсуждать наши выборы, когда на глазах у всего мира нагнули собственную страну, чтобы привести к власти полутруп. Вы смеете угрожать нашему лидеру. Доугрожаетесь. Лучше расскажите «Белсату» об убитых вами тысячах людей, об афганской наркоте, о судьбе Югославии, Ирака, Ливии и Сирии, расскажите о Сноудене или Ассанже, раз вас так волнует судьба наших змагарских шелкоперов.

Григорий Азаренок:
Вы бряцаете санкциями. Вы ставите по ранжиру своих европейских холуев и говорите «фас», спускаете их на нашу родину. Президент вчера ответил.

Григорий Азарёнок: «Вы осуждаете нас за нарушение каких-то эфемерных прав, а сами готовили здесь кровавый переворот»-12

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить. Время покажет (читать далее).

Григорий Азаренок:
Skoda, Liqui Moly и Nivea уже доигрались. Рынок для них потерян. Уверен, скоро до всех остальных дойдет, что угрожать белорусскому народу и его лидеру – себе дороже.

Андрей Лазуткин о санкциях США: «Они не имеют инструментов, которые бы реально на что-то воздействовали»

Григорий Азарёнок: «Вы осуждаете нас за нарушение каких-то эфемерных прав, а сами готовили здесь кровавый переворот»-15

Григорий Азаренок:
Ваш бизнес, ваши богатства созданы на чудовищной крови. 76 лет назад заключенные в полосатых робах выпускали крем Nivea, моторы BMW и автомобили Volkswagen. Освенцим был лишь частной инициативой корпорации И. Г. Фарбениндустри, где учет заключенных велся счетными машинами IBM, а медицинские опыты над людьми проводились по заказу фирмы Bayer. Тогда мы положили этому конец. Но если вы забыли собственную историю, то мы напомним.

# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Григорий Азарёнок # Джули Фишер # Рома Когодовский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ведение Instagram и национальная социальная сеть. О чём ещё говорили на диалоговой площадке в Гомеле?
05 мая 2021 18:23

Ведение Instagram и национальная социальная сеть. О чём ещё говорили на диалоговой площадке в Гомеле?

«Тут был два раза Путин и один раз Си Цзиньпин». Как выглядит дом Александра Лукашенко?
05 мая 2021 18:22

«Тут был два раза Путин и один раз Си Цзиньпин». Как выглядит дом Александра Лукашенко?

Андрейченко на встрече с делегацией Молдовы: особое значение мы придали вопросу сохранения исторической правды
05 мая 2021 18:11

Андрейченко на встрече с делегацией Молдовы: особое значение мы придали вопросу сохранения исторической правды