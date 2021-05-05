Григорий Азарёнок: «Вы осуждаете нас за нарушение каких-то эфемерных прав, а сами готовили здесь кровавый переворот»

Новости Беларуси. Коллективный Запад, который готовил в нашей стране государственный переворот, продолжает нагнетать антибелорусскую пропаганду и грозить нелепыми санкциями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На устойчивость нашей экономики они значительно не влияют. Почему это оказывается выстрелом в ногу? Рассуждает Григорий Азаренок вместе с экспертами в программе «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, корреспондент:

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок. Это «Тайные пружины политики». Прежде чем перейти к основной теме, я хочу кое-что показать. Вчера началась всебелорусская акция в поддержку Ромы Когодовского, 12-летнего мальчика, вынесшего из огня своего брата. Вся страна выразила свое восхищение настоящим героем. Но нашлись те, кто написал вот это. Если родные мальчика это смотрят, я вынужден перед ними извиниться, но зрители должны увидеть, что за твари рвались к власти.

Григорий Азаренок:

Это переписки адептов бчб-секты в чате у Путило. Комментарии здесь излишни. Только риторический вопрос: а змагары – это вообще люди или уже что-то другое? Но кто их сделал такими? Чья политическая культура выражается в беспрецедентной наглости, хамстве, лицемерии и подлости? Григорий Азаренок:

Посол без посольства Джули Фишер дала интервью своим холуям из польской помойки «Белсат» и облила грязью нашу страну. Эта женщина видимо еще не поняла, что здесь не американский протекторат, что становиться в позу позднего раскаяния перед гегемоном никто не будет, что на откровенное и наглое хамство мы ответим.

Григорий Азаренок:

Вы осуждаете нас за нарушение каких-то эфемерных прав, а сами готовили здесь кровавый переворот, вы смеете обсуждать наши выборы, когда на глазах у всего мира нагнули собственную страну, чтобы привести к власти полутруп. Вы смеете угрожать нашему лидеру. Доугрожаетесь. Лучше расскажите «Белсату» об убитых вами тысячах людей, об афганской наркоте, о судьбе Югославии, Ирака, Ливии и Сирии, расскажите о Сноудене или Ассанже, раз вас так волнует судьба наших змагарских шелкоперов. Григорий Азаренок:

Вы бряцаете санкциями. Вы ставите по ранжиру своих европейских холуев и говорите «фас», спускаете их на нашу родину. Президент вчера ответил.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить. Время покажет (читать далее). Григорий Азаренок:

Skoda, Liqui Moly и Nivea уже доигрались. Рынок для них потерян. Уверен, скоро до всех остальных дойдет, что угрожать белорусскому народу и его лидеру – себе дороже. Андрей Лазуткин о санкциях США: «Они не имеют инструментов, которые бы реально на что-то воздействовали»