Андрей Лазуткин о санкциях США: «Они не имеют инструментов, которые бы реально на что-то воздействовали»

Новости Беларуси. Коллективный Запад, который готовил в нашей стране государственный переворот, продолжает нагнетать антибелорусскую пропаганду и грозить нелепыми санкциями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На устойчивость нашей экономики они значительно не влияют. Почему это оказывается выстрелом в ногу? Рассуждает Григорий Азаренок вместе с экспертами в программе «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, корреспондент:

У нас в гостях политолог Андрей Лазуткин. Андрей, санкции. Мы уже с вами обсуждали как-то. Ну теперь мы уже видим конкретные примеры. То есть вступили в силу санкции американские, которыми нас больше всего пугали. Стоит ли опасаться? «Это рынок. То есть если россиянам будет выгодно, они и будут здесь работать»

Андрей Лазуткин, политолог:

Они не вступили в силу – разморозили. То есть, в принципе, они ни одни наши выборы не признавали с 1994 года, поэтому те механизмы, которые у них были, во-первых, они обходились, еще когда были санкции введены с первого раза, а во-вторых, эти санкции, скажем так, они просто возобновлены по меркам 2004 года, когда они были первый раз сформированы. Конечно, это все неэффективно, плюс это можно очень легко обойти, особенно, что касается убывающих наших производств, нефтехимии, например. «Белкалий» даже не находится в санкционном списке, чтобы вы понимали. Это говорит о том, что они не имеют инструментов, которые бы реально на что-то воздействовали. Ну пока это такое символическое заявление. Если посмотрите на то, что пишет оппозиция, то они сейчас воют о том, что почему Европа не вводит какой-то свой пакет санкций, потому что американский пакет, он пока что мимо кассы, скажем так. Европа для нас более болезненна, у нас большой товарооборот. Но опять же, что это за товарооборот? В основном это бензин и нефтехимия, которые Европа все равно будет покупать, она никуда не денется. Григорий Азаренок:

У них такая новая пугалка появилась – это российские компании откажутся с нами сотрудничать, боясь вот этих санкций. По-моему, это абсолютный бред, потому что эти санкции были и раньше у нас десятилетиями, и с Россией мы нормально работали, тем не менее вот такая уговорка. Андрей Лазуткин:

Я правильно отметил, это рынок. То есть если россиянам будет выгодно, они и будут здесь работать. Более того, мы встроены в российскую экономику на уровне разного рода схем не только государственных, частных подрядчиков. Конечно, скажем так, это все зарубить, это просто невозможно.

Григорий Азаренок:

Давайте, Андрей, тогда вернемся к политической части. Недавно посол без посольства, мадам Фишер, пообщалась со своими холуями из «Белсата». И что они у нее спрашивали, что она отвечала, очень интересно? Об интервью Фишер «Белсату»: они долбили каждый вопрос по два раза, по три даже задавали Андрей Лазуткин:

Такая ремарка сначала по форме этого диалога, беседы, которая там была. Посол американский – это очень высокий уровень. Уровень, например, директора канала. Вы там с ним беседуете. Но там посадили другого сотрудника, журналиста. В Беларуси он был известен как голубой активист. Свою ориентацию никогда не прятал и прекрасно, кстати, работает много лет. Мы смеемся с американцев, что у них есть определенные завороты на этой тематике, но это такой жест американской демпартии – посол же от демократов приехал. Смотрите, вот у нас правильный парень, задает им правильные вопросы. Это такая преамбула. Если посмотреть по сути этой всей беседы, она нам показывает такую картину, что есть такая сильная внутренняя конкуренция между группировками разными: часть работает с Тихановской, часть с Латушко, часть с другими товарищами. И как раз вопросы задавали представители группировки Тихановской. Им надо подтвердить свой формальный статус хотя бы устами этой женщины-посла. Потому что вопросы были такого рода: признаете ли вы Тихановскую лидером оппозиции, признаете ли вы ее президентом Беларуси и, скажем так, когда она будет в Вашингтоне? Это было три таких ключевых момента. Они долбили каждый вопрос по два раза, по три даже задавали. То есть надо было что-то озвучить, чтобы поддержать авторитет Тихановской. Потому что, условно говоря, все протестное движение сдулось и теперь не очевидно, кто первый среди вот этой всей компании. Но посол очень красиво так ответила: шавки, мы решим, кто главный у вас лидер будет демократов. Может, это будет не Латушко, не Тихановская, завтра там будет какая-нибудь тетя Маша, условно. То есть она показала, что все группы для нас одинаково полезны, мы будем работать с теми, и никакой конкретики не сообщила этим товарищам. Это говорит о том, что уверенности в завтрашнем дне у этих людей нет, и особенно это больно для Вечерки младшего, который работает с Тихановской, потому что ему надо получить некие гарантии от американцев, что дальше мы будем работать именно с ней, под нее получим какие-то деньги, и вот так вот это все будет раскручиваться. Но как видим, все еще пока грустно. «На языке дипломатии это называется хамство. То есть если ты посол, сюда приезжаешь, то должна признать действующего лидера» Григорий Азаренок:

При этом, Андрей, какие-то аспекты, тонкости, детали? Вот вы одну уже подметили.

Андрей Лазуткин:

Посыл таких интервью – это такая публичная оферта, а именно предложить такие некие свои условия, которые соблюдает Беларусь – если выполнит, то мы то есть что-то получим. О чем там говорится: если она приедет сюда, в Беларусь… Она, во-первых. Не вручит верительную грамоту, пока мы, значит, не освободим политзаключенных, не сделаем то, не сделаем это. Ну, на языке дипломатии это называется хамство. То есть если ты посол, сюда приезжаешь, то должна признать действующего лидера. И ситуация им невыгодна. То есть мы должны сделать все – «а мы подумаем потом, признавать ли вашего Президента и вообще вести с вами диалог». И далее она говорит: диалог, если он будет – конечно, это будет реформы о передаче власти и так далее. Ну, скажем так, это стандартная американская тактика. Если вы хотите, чтобы я подметил что-то интересное. Ну вот в конце был блок личных вопросов, где сотрудник «Белсата» спрашивает: расскажите о себе, вашу биографию. Ну, эта женщина – такой идейный враг. Говорит, мой отец натовский офицер, он тут координировал действия союзников еще когда был ОВД, а потом, говорит, я прекрасно помню, как тут разваливался этот восточный блок, Советский Союз, это меня вдохновляло. Она знает русский язык. Говорит, у нас были русские преподаватели, которые приезжали, нас инструктировали, – ну это человек говорит, – и меня вот настолько вдохновило, что я приехала сюда, мне так хочется это повторить. О заговоре против Президента: «Она никаким образом это все не опровергла»

Григорий Азаренок:

Помните, была такая смешная история с ультиматумом Тихановской. И единственное, что тогда стоил отметить, – это твит американского посольства: запасайтесь солью, спичками и так далее. То есть что это вообще значило? И я вот к чему это веду. Недавно мадам посол сказала такую фразу после выхода первого фильма ОНТ, первой серии про заговор, она сказала: Лукашенко сильно пожалеет. Это что значит? Андрей Лазуткин:

Как раз в этом интервью «Белсату» большой блок вопросов был связан именно темой этого заговора. Сотрудник ее все время провоцирует: ну скажите, что это такая ерунда, это так смешно, ну посмотрите, это же все неправда. Она отмалчивается, то есть где-то уходит от ответа. И он ее выводит тогда на вопросы: скажите, что же обсуждал на самом деле Байден с Путиным? Это же не может быть, что они обсуждали покушение на Лукашенко. Она говорит: нет, давайте я не буду делать комментарии, потому что это не моя сфера ответственности. И все. То есть она никаким образом это все не опровергла. И более того, чтобы вы понимали логику тех же ЦРУшников, например: здесь по всем каналам идут в прайм-тайм рекламы их организаций, которые здесь действует. Мягко говоря, это чудовищный провал для них. Кроме этого Зенковича, есть другие ниточки. И сейчас они думают, кто кого сдаст, кто кого заложит и так далее. И, конечно, для посла, которая тоже с этой работой очень тесно должна быть связана, она, мягко говоря, чувствует себя неловко и нервно. И, конечно, белсатовцы с ухмылочками пытаются ее вывести, что давай сведем это все к шутке. Вот как они это отрабатывали в темниках своих, когда пошел фильм. И потом начались комментарии, что, посмотрите, это просто юмор, какой идиотизм. Американцы так не считают, и это прекрасно видно по всему формату этого интервью. Если у нас начнется противостояние по линии США – Россия, то будет уже горячо там, а не здесь

Григорий Азаренок:

Что будет дальше? Прогнозы, что они хотят от нас. Как мы должны отвечать, на ваш взгляд? Андрей Лазуткин:

Если у нас начнется такое противостояние по линии США – Россия, мы уже имеем определенные проблемы, а если все это будет углубляться, например, под парламентские выборы в России, то будет уже горячо там, а не здесь. Поэтому американцы бросят свои ресурсы вот туда. Григорий Азаренок:

При этом новых вливаний в оппозицию стоит ли ждать, вновь раскачки ситуации, каких-то массовых акций, особенно на годовщину выборов?