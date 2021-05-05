Ведение Instagram и национальная социальная сеть. О чём ещё говорили на диалоговой площадке в Гомеле?

Новости Беларуси. В Беларуси в ближайшее время может появиться республиканский реестр молодежных лидеров. Такая инициатива 5 мая прозвучала в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси в ближайшее время может появиться республиканский реестр молодежных лидеров. Такая инициатива 5 мая прозвучала в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дискуссионная площадка прошла с участием председателя Постоянной комиссии Совета Республики Виктора Лисковича. Одним из ключевых вопросов стало повышение активности в социальных сетях и использование интернет-пространства для формирования команды единомышленников в молодежной среде. Виктор Лискович призвал не бояться прямо высказывать в сети свою позицию и объединять людей вокруг себя. В пример привел личный опыт ведения Instagram-аккаунта.
Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Очень талантливая, перспективная, креативная очень такая молодежь, которая не только хочет, но она и делает все, чтобы не только молодым, но и всем жителям нашей страны жилось лучше. Очень много инициатив, очень много желания. И, конечно же, их инициативы, их вот этот потенциал мы не просто будем, мы обязаны использовать, для того чтобы развивать общество.
Напомним, в Беларуси ведется разработка новой социальной сети. Это также одна из молодежных инициатив.
Даниил Ижицкий, студент Гомельского филиала Международного университета МИТСО:
Очень приятные впечатления от сегодняшнего мероприятия, от сегодняшнего диалога с Виктором Андреевичем. Потому что очень приятно понимать, что органы власти действительно слышат нас, молодежь, и действительно готовы взаимодействовать с нами. В качестве примера готов привести нашу инициативу. Это социальная сеть, которая будет объединять всю молодежь Республики, в которой будут проводится анонсы всех мероприятий в каждом регионе, в каждой области. Соответственно, молодежь, которая будет принимать участие в мероприятиях, у них будет начисляться так называемый рейтинг, который будет в этом приложении. И, соответственно, данное приложение будет выступать как кадровый резерв.
Также участники диалоговой площадки посетили различные учреждения и предприятия Гомеля.