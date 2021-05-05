Ведение Instagram и национальная социальная сеть. О чём ещё говорили на диалоговой площадке в Гомеле?

Новости Беларуси. В Беларуси в ближайшее время может появиться республиканский реестр молодежных лидеров. Такая инициатива 5 мая прозвучала в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дискуссионная площадка прошла с участием председателя Постоянной комиссии Совета Республики Виктора Лисковича. Одним из ключевых вопросов стало повышение активности в социальных сетях и использование интернет-пространства для формирования команды единомышленников в молодежной среде. Виктор Лискович призвал не бояться прямо высказывать в сети свою позицию и объединять людей вокруг себя. В пример привел личный опыт ведения Instagram-аккаунта.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Очень талантливая, перспективная, креативная очень такая молодежь, которая не только хочет, но она и делает все, чтобы не только молодым, но и всем жителям нашей страны жилось лучше. Очень много инициатив, очень много желания. И, конечно же, их инициативы, их вот этот потенциал мы не просто будем, мы обязаны использовать, для того чтобы развивать общество.

Напомним, в Беларуси ведется разработка новой социальной сети. Это также одна из молодежных инициатив.