Андрейченко на встрече с делегацией Молдовы: особое значение мы придали вопросу сохранения исторической правды

Новости Беларуси. Парламентскую делегацию Молдовы 5 мая встречали в Национальном собрании Беларуси. Спикеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, его правовую основу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между странами заключено более 90 соглашений. Гости подчеркнули прогрессивный характер отношений. Прочные торговые, экономические и культурные связи складывались на протяжении многих лет и весьма эффективны. Товарооборот между странами в 2020 году составил свыше 200 миллионов долларов. В Молдове собирают белорусские троллейбусы и тракторы. В числе экспортных позиций – автомобильная и коммунальная техники, лифтовое оборудование, лекарства, ряд продовольственных товаров. Беларусь заинтересована в наращивании поставок из Молдовы плодоовощной продукции. Огромные шаги сделаны и в гуманитарной сфере. В повестке переговоров дальнейшее развитие межпарламентского, социально-экономического, инвестиционного диалога. Свои намерения стороны закрепили подписанием совместного заявления о сотрудничестве.