«Тут был два раза Путин и один раз Си Цзиньпин». Как выглядит дом Александра Лукашенко?
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 5 мая провел неформальную встречу с председателем Партии социалистов Молдовы и экс-президентом этой страны Игорем Додоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча с белорусским лидером прошла за городом. Александр Лукашенко тепло приветствовал гостя, отметив, что его приезд пришелся на светлые праздничные дни.
Напомним, Игорь Додон прилетел в Минск сегодня вместе с парламентской делегацией Молдовы. Он отметил, что программа официального визита обширная, а вот дома у Президента Беларуси Игорь Додон впервые. Александр Лукашенко подтвердил: зарубежные гости здесь бывают нечасто.
Александр Лукашенко: какие претензии ко мне? Я Президент. Я защищаю свою страну, это же моя работа
Игорь Додон, председатель Партии социалистов Молдовы:
Я здесь у вас в первый раз, красиво.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Знаешь, тут был два раза Путин и один раз Си Цзиньпин. У меня не принято приглашать домой людей. Думаю, может, не понравится. Ты читал, наверное, про мое «Золотое дно» и дворцы. Подробнее здесь.
За обсуждением самых разных тем Александр Лукашенко лично провел небольшую экскурсию своему гостю. Президент показал Игорю Додону достаточно скромный по размерам, но уютный деревянный дом. А также рассказал о своем подсобном хозяйстве и увлечении аграрными экспериментами.