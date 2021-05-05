«Тут был два раза Путин и один раз Си Цзиньпин». Как выглядит дом Александра Лукашенко?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 5 мая провел неформальную встречу с председателем Партии социалистов Молдовы и экс-президентом этой страны Игорем Додоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча с белорусским лидером прошла за городом. Александр Лукашенко тепло приветствовал гостя, отметив, что его приезд пришелся на светлые праздничные дни.

Напомним, Игорь Додон прилетел в Минск сегодня вместе с парламентской делегацией Молдовы. Он отметил, что программа официального визита обширная, а вот дома у Президента Беларуси Игорь Додон впервые. Александр Лукашенко подтвердил: зарубежные гости здесь бывают нечасто.

Игорь Додон, председатель Партии социалистов Молдовы:

Я здесь у вас в первый раз, красиво.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Знаешь, тут был два раза Путин и один раз Си Цзиньпин. У меня не принято приглашать домой людей. Думаю, может, не понравится. Ты читал, наверное, про мое «Золотое дно» и дворцы. Подробнее здесь.