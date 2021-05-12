Григорий Азарёнок: вся жизнь нашего лидера – служение. Служение этой земле, будущим поколениям
Новости Беларуси. Политологи, эксперты и просто неравнодушные граждане продолжают обсуждать посыл нашего Президента, который прозвучал на торжественном мероприятии в День Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Слова Александра Лукашенко вызвали широкий общественный резонанс. В первую очередь глава государства обращался к своим же землякам, но слова белорусского лидера были адресованы и тем, кто по-прежнему имеет отнюдь не дружественные планы в отношении Беларуси. Почему у них ничего не получится?
Тему продолжит Григорий Азаренок вместе с экспертом в авторской программе «Тайные пружины политики».
Григорий Азаренок:
Чтобы разрушить государство и подчинить народ, сначала нужно уничтожить ценности, поработить человеческую душу, и тогда покорное стадо само вынесет завоевателю ключи от врат. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, это «Тайные пружины политики».
Григорий Азаренок:
Сегодня у наших братьев – траур. Вчера бесноватый маньяк расстрелял в школе детей. Он заявил, что он бог и может уничтожать биомусор. Что привело к этому?
Григорий Азаренок:
Современная подлая культура массового потребления, гедонизма, стяжательства, культура деградации внушает вам: вы невероятные. Вы – ничего не знающие, не достигшие, не видевшие, не выучившие, не пережившие – вы право имеете. Массовая обработка – и вы уже стоите на митинге и визжите «мы здесь власть», «уходи» и прочее. А высшее достижение, запредельная мечта – наделать фоточек и собрать лайки. А затем приходит в голову, что вы – бог. И уже оружие, детская кровь и слезы матерей. Так современный мир готовят к закабалению и подчинению. Но, как и в ту войну, держится Брестская крепость. Президент Беларуси удерживает нашу землю от падения в этот ад.
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Григорий Азаренок:
Вся жизнь нашего лидера – служение. Служение этой земле, будущим поколениям. Он ограждает нас от чудовищной бездны, в которую катится человечество. Мировые элиты решили, что все народы будут принадлежать им. Что они будут править свой кровавый бал там, где захотят. Но Беларусь и Президент Лукашенко им не по зубам. Почему? Вот почему.
«От имени живых и павших заявляю, клянусь вам, мы с вами!» Что говорили ветераны Александру Лукашенко 9 Мая?
Григорий Азаренок:
Ветеран обратился к Президенту от имени живых и павших. Убежден, что в прошлом году в одних рядах с бойцами ОМОНа и внутренних войск стояли Матросов и Панфилов, нашим чекистам помогал разоблачить кровавый заговор Павел Судоплатов, а вместе с оперативниками ГУБОПа бок о бок работали бойцы контрразведки СМЕРШ. И поэтому любые попытки нас уничтожить обречены на провал.
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Григорий Азаренок:
Я был на площади Победы в тот день. После того как наш лидер завершил свою речь, развернули два государственных флага. Белорусский и Союза Советских Социалистических Республик. А над Вечным огнем закружились аисты. К сожалению, не удалось их заснять. Это весть нам из прошлого – держитесь. И звучит наш ответ – мы не согнемся.