«Основанное на интеллекте, на гармонии в обществе». Молодые учёные обсудили будущее Беларуси

Новости Беларуси. «Беларусь интеллектуальная» – форум под таким названием собрал 12 мая более двухсот школьников, студентов и представителей работающей молодежи в Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это будут реальные проекты. Какие нестандартные идеи предлагает молодёжь на форуме «Беларусь интеллектуальная»?

Формат встречи – дискуссия. В ней на равных участвовали как титулованные ученые, так и начинающие. Ведь главная цель – сохранить преемственность поколений в сфере академической мысли. Стратегия ее развития просчитана до 2040 года. Предполагается формирование неоиндустриального комплекса. Каким он будет? Обсуждали участники встречи.

Анна Карпенко, аспирант Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:

Интересное диалоговое мероприятие, на котором я и мои сверстники сможем познакомиться, мы сможем вместе обсудить, что для нас важно, что для нас актуально. Мы сможем послушать мнение экспертов, возможно найти какие-то контакты для будущих проектов или сотрудничества.

Андрей Иванец, главный ученый секретарь НАН Беларуси:

Мы сегодня видим, какие трансформации происходят с учетом цифровизации абсолютно всех отраслей, абсолютно всех областей. Мы видим, какое влияние это оказывает на общество. Мы видим, как сегодня молодежь вовлечена в эти процессы. Это дискуссионная площадка, открытая дискуссионная площадка, потому что многие вещи являются фактически форсайтами взглядом в будущее. Будущее может быть абсолютно разным, непредсказуемым, поэтому построение как раз таки модели, которая будет являться дорожной картой развития – это залог успеха развития в целом и науки, и экономики, и нашего общества. Молодые ученые представили доклады. В последующем эти работы лягут в основу конкретных реальных проектов. По итогам форума принята декларация. В ней молодые ученые прописали намерение активно участвовать в решении задач по внедрению цифровых технологий во всех сферах жизни.