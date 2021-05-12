«Основанное на интеллекте, на гармонии в обществе». Молодые учёные обсудили будущее Беларуси
Новости Беларуси. «Беларусь интеллектуальная» – форум под таким названием собрал 12 мая более двухсот школьников, студентов и представителей работающей молодежи в Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это будут реальные проекты. Какие нестандартные идеи предлагает молодёжь на форуме «Беларусь интеллектуальная»?
Формат встречи – дискуссия. В ней на равных участвовали как титулованные ученые, так и начинающие. Ведь главная цель – сохранить преемственность поколений в сфере академической мысли. Стратегия ее развития просчитана до 2040 года. Предполагается формирование неоиндустриального комплекса. Каким он будет? Обсуждали участники встречи.
Анна Карпенко, аспирант Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:
Интересное диалоговое мероприятие, на котором я и мои сверстники сможем познакомиться, мы сможем вместе обсудить, что для нас важно, что для нас актуально. Мы сможем послушать мнение экспертов, возможно найти какие-то контакты для будущих проектов или сотрудничества.
Андрей Иванец, главный ученый секретарь НАН Беларуси:
Мы сегодня видим, какие трансформации происходят с учетом цифровизации абсолютно всех отраслей, абсолютно всех областей. Мы видим, какое влияние это оказывает на общество. Мы видим, как сегодня молодежь вовлечена в эти процессы. Это дискуссионная площадка, открытая дискуссионная площадка, потому что многие вещи являются фактически форсайтами взглядом в будущее. Будущее может быть абсолютно разным, непредсказуемым, поэтому построение как раз таки модели, которая будет являться дорожной картой развития – это залог успеха развития в целом и науки, и экономики, и нашего общества.
Молодые ученые представили доклады. В последующем эти работы лягут в основу конкретных реальных проектов. По итогам форума принята декларация. В ней молодые ученые прописали намерение активно участвовать в решении задач по внедрению цифровых технологий во всех сферах жизни.
Станислав Юрецкий, заместитель директора Института истории НАН Беларуси, заместитель председателя Совета молодых ученых НАН Беларуси:
В этом документе найдут отражение все эти идеи молодых ученых, которые они готовы воплотить, показать в будущем в своей работе именно по построению Беларуси интеллектуальной. Это будущее, основанное на интеллекте, на гармонии в обществе, на гармонии не только в научной среде, но и науки в соотношении с экологией, с этикой научных исследований. Главное для нас – это построение высокоинтеллектуального общества. Это государство, которое воплотит в себе все лучшие научные достижения, но при этом сохранит историческую память белорусского народа, сохранит нашу национальную идентичность, наши корни. Чтобы мы в этих процессах мировой глобализации не потеряли себя, что мы белорусы и мы живем на нашей белорусской земле.
К слову, треть от общего количества исследователей в НАН – это молодые ученые в возрасте до 35 лет. Они активно участвуют в различных перспективных исследованиях.