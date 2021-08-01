Григорий Азарёнок: все эти пинигины преклонялись перед историей «европейской» Беларуси, статутов, сеймов

Новости Беларуси. Очередная серия авторской рубрики Григория Азаренка «Орден Иуды». Говорим о тех, кто выбрал для себя путь предательства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Есть люди, желание у которых одно – устроить из нашей жизни балаган. У самих и в квартире, и в душе бардак, и они хотят перенести его на всю страну. Треклят сын погибельный Иуда, ежели за сребролюбие давится. Это рубрика «Орден Иуды». Говорим о тех, кто не помнил добра и осквернил свою жизнь грехом предательства. И в это непростое время поговорим о культуре. Неспроста. Именно она всегда становилась тем стержнем, который и удерживал наш народ от падения в бездну. Во время войны, в 1943 году, когда бедствие накрыло каждую семью, когда разруха исчислялась миллиардами, издается миллионное собрание сочинений Антона Чехова. Чалые и шрайбманы сказали бы, что это глупо и не рационально, потому что в их убогом мире нет места силе, красоте, подвигу, жертвенности. Но мы тогда победили и наследникам оккупантов сегодня не позволим «рационализировать» Беларусь до полного ее уничтожения. Григорий Азаренок:

Но есть другая культура. Культура убогого холуя. Культура Николая Пинигина. Они там разобраться не могли, кто они все-таки есть. Сарматы, литвины, балты, только от слова «славяне» их коробило. Они томно перелистывали радзивиловские летописи и любовно перечисляли, какую часть кумпяка в такой-то день изволили откушать пан малютка, сиротка и прочая уршуля.

Только вот никто никогда не задумывался, а что в это время происходило с белорусским мужиком, которого пинали, стегали, травили, перекрещивали и даже заставляли летом посыпать солью землю, чтобы очередной сбрендивший пан покататься на саночках смог. Все эти пинигины преклонялись перед вот этой БЧБ-историей. Историей «европейской» Беларуси, статутов, сеймов и бесконечных свидригайл. Григорий Азаренок:

Но самое циничное – работая в Купаловском театре. Янка Купала ненавидел шляхту, в его стихах это было ругательное слово. Перечитайте «Бандароўну» или «Раскіданае гняздо». То же самое с Якубом Коласом. Все классики белорусской литературы презирали все это лицьвинство, на дух его не переносили. Потому что они были голосом народа, а не предавшей веру предков зловонной элитки. И это преклонение свою роль сыграло. Пинигин получил от государства все. Новый театр, средства, телевизионные эфиры, награды. Но в лучших традициях лицьвинской шляхты стал предателем. Что мотивирует этих людей? Откуда такая неимоверная радость от польских сапогов и американских печенек? Об этом давно написал Николай Васильевич Гоголь.

Григорий Азаренок:

И что же сейчас? Где вы все? Сколько воя было про ваши неимоверные таланты. Ну и? Талант, а тем более гений, пробьет себе дорогу в любых условиях. А про вас уже давно все забыли. Потому что как не надувай лягушку через трубочку, красивее она от этого не станет. Бездари – они бездари и есть. А как вам рынок? Как вам капитализм? Вы же так всего этого хотели. Побираетесь, пиццы разносите, курьерством промышляете. Наверное, иногда пускаете скупую слезу по диктаторской финансовой поддержке. Ну, ничего. Кушайте, не обляпайтесь, сами заказали. Григорий Азаренок:

Когда Александр Лукашенко пришел к власти – культуры в нашей стране не было. Артисты уезжали, чтобы заработать в бездарном российском сериале хотя бы 50 долларов. Памятники пилили на металл. И только БЧБ-интеллигенты, с необычайной легкостью забыв, как пару лет назад клялись именем Ленина и пролетариата, вдруг возомнили себя новым паньством. Только вот наелся панов белорусский народ за свою историю. И выбрал того, для кого милость и улыбки западных магнатов ничего не значат по сравнению с волей народа и его судьбой. И поэтому он всегда побеждает. Алена Дзиодзина: «Те, кто уходил подобно Николаю Пинигину, теперь о театре даже не говорят»