Алёна Дзиодзина: «Те, кто уходил подобно Николаю Пинигину, теперь о театре даже не говорят»

Новости Беларуси. Очередная серия авторской рубрики Григория Азаренка «Орден Иуды». Говорим о тех, кто выбрал для себя путь предательства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Алена Дзиодзина, СТВ:

Театр в контексте истории жизни целого народа представляет собой некий культурный код. В нем нередко находят свое отражение национальные идеи, которые ложатся в основу народного единства и укрепляют национальное самосознание.

Но бывает так, что отдельные люди из мира культуры сначала закатывают демонстративный спектакль, а потом наступает бессрочный антракт. В их творческой карьере. Николай Пинигин был в числе тех купаловцев, кто бойкотировал власть, и в результате зритель временно остался без главного театра страны.

Григорий Азарёнок: все эти пинигины преклонялись перед истерией «европейской» Беларуси, статутов, сеймов

Алена Дзиодзина:

Времена были непростые, и, возможно, именно в тот момент более всего народ нуждался в деятелях искусства, кто бы помогал людям укрепить и не потерять свою белорусскость. Но наш герой вместо этого пророчествовал кризис национальному театру, где ушедших актеров якобы никто и никогда не сможет заменить.