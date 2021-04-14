Григорий Азарёнок: в последние десятилетия в авангарде телеканал Euronews. Ничего, кроме подлой лжи о нашей стране, зрители не видели

Новости Беларуси. В Беларуси прекращено вещание телеканала Euronews. Об этом стало известно еще в начале недели. Срок действия ранее выданного разрешения на трансляцию на территории нашей страны истек. Видимо, не судьба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Да и кроме того, телеканал не скрывал свою враждебную позицию по отношению к нашему народу и государству. Вдобавок ко всему еще и системно нарушал рекламное законодательство. Теперь вместо Euronews вещает «Победа» – телепрограмма о Великой Отечественной войне российского производства. Григорий Азаренок об информационной войне и нашей победе в ней. Авторская рубрика «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

На нашу землю слетелись черные вороны. Ненасытные, жадные, безумные. Называют они себя независимые СМИ. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Григорий Азаренок:

Для начала несколько цитат. «Черносотенный ОМОН, напоминающий войска СС», «Оливковый спецназ, схожий с войсками абвера», «Заметалин был поборником фашизма», «Янчевский создал Гитлерюгенд», «БРСМ – массовый отряд хунвейбинов», «И 9 августа, и в период войны вооруженные белорусы убивали мирных белорусов», «Лукашенко, по сути, является сексистом, расистом и антисемитом», «После 9 августа совпадение белорусского режима и Третьего рейха перешло в сферу визуализации и тактильности: штурмовые отряды, мародерство, пыточные, гестапо, нацистская оккупация». Пишет это Николай Халезин. Это такое свободное испражнение мнения. Григорий Азаренок:

Потоки лжи, грязи, клеветы, подлогов, хамства, злобы, которые изливают белсаты и проститутбайки, нивы и кукухи, беззастенчиво и беспардонно – просто зашкаливают. Это боевые листки мятежа. Это ржа, которая покрывает наше государство, старательно уничтожая народные устои. Делают они это сознательно. По велению европейских хозяев. Григорий Азаренок:

Клеветать на наш народ Европа начала давно. Еще с Джерома Гарсея и Антонио Поссевино, Наполеона и Астольфа де Кюстина. Информационная война не останавливается уже пять веков. В последние десятилетия в авангарде был телеканал Euronews. Ничего, кроме подлой лжи о нашей стране, зрители не видели. Там тиражировались бесконечные мифы об изнасилованных, искалеченных заключенных. При этом они беспардонно нарушали даже принятые на себя обязательства. Показывали рекламу на английском в обход нашего законодательства. Извечная стратегия наглых и жадных европейцев – разрушать и иметь с этого огромный гешефт.

Григорий Азаренок:

Прекрасные слова нашел Андрей Муковозчик в российском интернете: «Единственной и главной ценностью Запада является Его Величество Бабло, только Бабло и ничего, кроме Бабла. Вся пропаганда и вся мощь государства и общества круглосуточно решают всего одну проблему: отобрать и поделить. Если кратчайший путь к карману жертвы лежит через лобызания и объятия, носитель западных ценностей будет самим образцом учтивости и почтенности. Если наиболее рентабельным окажется силовой сценарий – не сыскать более жестокого и беспощадного маньяка. Все пораженные западными ценностями оценивают окружающий мир, происходящие в нем события и населяющих его обитателей исключительно и только с точки зрения наполнения их собственных карманов. Все, что наполняет карманы, относится к силам добра, все, что не наполняет, – однозначно зло». Григорий Азаренок:

Euronews – рупор объединенной Европы. А когда-то рупором объединенной Европы был Йозеф Геббельс. Но тогда мы их победили. Разнесли в пыль. И сегодня вместо враждебного телеканала к нам пришел канал «Победа». О наших с вами великих предках, которые как положено вошли в Евросоюз, сплясав танками Т-34 на Рейхсканцелярии.