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Ещё в детстве ей рассказывали, что самое святое – это хлеб. Мотивирующая история успешной белоруски из Могилёва

14 апреля 2021 16:16
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Новости Беларуси. Как рождаются новые рецепты хлеба, а кондитерские шедевры завоевывают признание на международных конкурсах? Героиня нового выпуска проекта «Белорусская суперженщина» – Ольга Тимофеенко – заместитель директора булочно-кондитерской компании Могилева. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три национальных телеканала совместно с Белорусским союзом женщин продолжают рассказывать вдохновляющие истории современных белорусок. Успешных, сильных, креативных, состоявшихся в самых разных сферах.

Как с душой относиться к продукции, которую ты делаешь? Смотрите в нашем сюжете.

Ещё в детстве ей рассказывали, что самое святое – это хлеб. Мотивирующая история успешной белоруски из Могилёва-1

Ольга Тимофеенко, заместитель гендиректора булочно-кондитерской компании Могилева:
Я родилась в городе Могилеве, здесь я живу, здесь я училась, здесь я росла, здесь я нашла свою семью и здесь работаю на этом прекрасном предприятии. Еще с детства мои родители говорили, что самое ценное и самое святое, что есть на земле, – это, конечно, хлеб. И к нему нужно бережно и свято, и с добром относиться. Поэтому именно с этим продуктом я захотела связать свою дальнейшую жизнь.

Ещё в детстве ей рассказывали, что самое святое – это хлеб. Мотивирующая история успешной белоруски из Могилёва-4

Я поступила в институт, прекрасно его окончила и пришла работать на наше могилевское производство. Сначала я работала укладчиком, затем я работала начальником кондитерского цеха. Ну а на сегодняшний день работаю заместителем генерального директора по производству.

Ещё в детстве ей рассказывали, что самое святое – это хлеб. Мотивирующая история успешной белоруски из Могилёва-7

Именно здесь, можно сказать, было мое первое рабочее место. Вот здесь мы создаем нашу красоту.

С самого детства на своей маленькой кухне любила выпекать и торты, и какие-то интересные пирожные. Всегда мечтала выпечь какой-то определенный вид хлеба.

Ещё в детстве ей рассказывали, что самое святое – это хлеб. Мотивирующая история успешной белоруски из Могилёва-10

Подробнее смотрите в видеоматериале.

# Женщины Беларуси # общество # Ольга Тимофеенко # Фотофакт

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