«Вадим Прокопьев – виртуоз обращений и обещаний». Кто из беглых забыл все свои обещания народу?

Новости Беларуси. Кто из беглых забыл все свои обещания народу? И почему некоторые политэмигранты сами не верят в санкции? Ксения Худолей прольет свет в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ксения Худолей, корреспондент:

«Джентльмен – это человек, который никогда не оскорбит ближнего без намерения». Так Оскара Уайльда цитировал один беглый бизнесмен. И был абсолютно прав. Джентльмен не оскорбит, другое дело – проходимец и аферист. Кто есть кто? Пора пролить свет. Ксения Худолей:

К Президенту и ЦИКу, к силовикам и пенсионерам, к протестующим и свободным художникам. Вадим Прокопьев – виртуоз обращений и обещаний. Известный минский ресторатор распродал бизнес и уехал в Сингапур – трубили интернет-порталы в августе 2020 года. Ксения Худолей:

Был ли бизнес? Вот вопрос. Впрочем, их к Вадиму накопилось немало. Очевидно одно: нет в его побеге никакой политики.

Прокопьев заранее подготовил почву для «невероятного перформанса». Его первое видео – обращение к ресторанному бизнесу. Давайте, мол, объединимся против государства. Вадим Прокопьев:

Разве мы не платили налогов? Разве мы не создавали тысячи рабочих мест? Мы беспомощны и разобщены, мы не умеем влиять на общественное мнение, мы не умеем отстаивать свои интересы перед государством. Коллеги, нам нужна организация. Организация-лоббист, организация-адвокат. Организация, которая защищает наши общие интересы. У многих отраслей есть такая, у рестораторов до этого момента не было. Ксения Худолей:

Почему тогда для белорусских бизнесменов все это прозвучало как бред? Во-первых, никаких собственных вложений в бизнес Вадим не делал. Он разрабатывал концепции и дизайн заведений, за что выторговывал себе 15-20 % акций. Во-вторых, как только эти «чужие» рестораны открывали двери для посетителей, Прокопьев на правах акционера устраивал в них притоны, с эскортом и буйными пьянками. Гудели так долго и громко, что даже столичные богемы на своих форумах стали обсуждать Вадима с нескрываемой брезгливостью.

Ксения Худолей:

Репутация Прокопьева-ресторатора в последние годы испортилась до невозможности. Пандемию горе-бизнесмен пережить не смог и тут же сел на мель. Партнеры ставили на нем клеймо «профнепригоден». А про честное ведение дел лучше было помалкивать. Но...

Вадим Прокопьев:

Прекрасно понимаешь, что культура уплаты налогов в ресторанной отрасли формировалась не сразу, и вообще действительно очень часто государству не хочется отдавать деньги. Не хочется ни в каком виде. – Сколько вы заплатили налогов за прошлый год за все ваши заведения?

– Не знаю.

– Приблизительная цифра.

– Ну, если хотите, я это выясню прямо через секунду.

– Я правильно понимаю, что Вадим Прокопьев в своих заведениях налоги платит по-белому?

– Я плачу налоги по-белому, да.

Ксения Худолей:

Вадим, семь административок за нарушение налогового законодательства – это не «по-белому». Два привода за умышленное причинение телесных повреждений – это не по-джентльменски. И 72 нарушения ПДД – это не честная жизнь. Когда Прокопьев придумал очередной выкрутас «про политику», он и не собирался «шатать режим». Ксения Худолей:

Это запись общения беглых предводителей с дворами, где Вадим открыто заявляет: затеи евроштаба – глупость.

– Единственный способ вынудить Александра Григорьевича выйти на переговоры, в принципе, припугнуть – это экономически. Санкции особо не действуют. Какие, на ваш взгляд, еще пути можно использовать, чтобы надавить на него? – Я не вижу, что у нас есть экономический способ воздействия на систему, просто не вижу. Если кто-то считает, что это недоплата налогов, то это несколько наивное представление о том, как система готова мстить за недоплату налогов. Экономика, на мой анализ, конечно, после того, как умные люди и экономические аналитики проанализировали, что будет происходить, – не надо успокаивать себя мыслью, что экономика его добьет. Он в состоянии, в принципе, сопротивляться этому достаточно уверенно.

Ксения Худолей:

Все, что интересует Прокопьева, – самопиар, псевдовлияние, вечная игра в войну. Пять лет назад воевал с бизнесменами за рестораны и бары, теперь вот опять с кем-то воюет. Просто сравните все эти обращения «к властям» и вот этот актерский месседж к бывшим совладельцам ночного клуба в Минске.

Что-то, видно, со мной не в порядке – не зовут на высокие… Чувствуют, видимо, …, нутром, что не кончится это добром. А напрасно, поскольку не прочь, и мое предложение в силе, если б тем же добром попросили хорошему делу помочь. Но назвать это, скажем, проектом, чтоб не сильно тошнило бы. Страдаю на тропическом острове. Не могу пережить потерю клуба. Горько мне. Ксения Худолей:

Вадим Евграфович – настоящий театрал, стиля не меняет. Переигрывает, правда. Может быть, стоило Латушко взять его в свою польскую труппу? Но то, что Прокопьев городит на интернет-планерках беглых, – полный артхаус.

– Как вы относитесь к такому средству борьбы, как дезинформация? Например, запускать слухи или фейки для запугивания отдельных злодеев, дезориентировать карателей, деморализировать ябатек. – Я могу от себя дополнить к этому, как очень тонкому, очень точечному инструменту, поэтому если у вас есть идеи и вы считаете, что это будет действенным инструментом, это называется deception. Это не называется ложь или обман, это называется A la guerre comme à la guerre. Поэтому, если у вас есть идеи какие-то, я с удовольствием доведу их до BYPOL или займусь самостоятельно. Я такие методы не использовал пока, но если их нужно использовать, то нужно использовать, как во время войны. – Какая работа сейчас наиболее актуальна с нашей стороны? – С вашей стороны – отловить несколько фашистов и… И так делать каждую неделю.

Ксения Худолей:

Еще раз. Фейки и дезинформация – отличный инструмент, а дворовым невероятным нужно избивать оппонентов. Прокопьеву неинтересна «революция» без драмы, в которой он может перетянуть все внимание на себя. Потому и ролики записывать ему больше неинтересно.

– Вадим, планируете ли вы еще снимать мотивирующие видео? Они сейчас нужны как никогда. – Не буду. Сами мотивируйте себя, все, надоело мне. Я занят 20 часов в день продвижением к победе. Какой сценарий я предполагаю победы – я уже устал озвучивать. Наверное, уже каждый, кто умеет читать… Я уже даже не между строк это говорю. Поэтому видео буду писать только тогда, когда буду чувствовать, что это действительно точный хирургический инструмент. Видео писать ради того, чтобы поддерживать свой бренд или как-то морально поддержать белорусов, больше не буду.

Никакой бархатной революции у нас не было и ее не будет. Нам нужно переубедить даже самых-самых-самых хороших, таких, знаете, великодушных людей о том, что свобода не будет дарована нам бесплатно. Она уже не бесплатная далеко. Будет противостояние. Ксения Худолей:

Хоть что-то из обещанного невероятным в августе Прокопьев выполнил? Нет. Может, вернулся по «сигналу», как уверял? Нет.

Дорогие оппоненты, в погонах и без, встретиться со мной легко – приезжайте. Сядем, перетрем по-европейски, без волчьих понтов. Нахожусь в Киеве, 150 километров от белорусской границы. Вернусь первым рейсом по сигналу. Сингапур подождет.