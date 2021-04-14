«Является топом у нас по вечернему меню». Вот какие драники приготовили студенты на выставке в Минске

Новости Беларуси. Никаких препятствий для участия в учебном процессе родителей нет. Это отметил 14 апреля министр образования Игорь Карпенко на открытии выставки научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь представлены новаторские идеи конкретных учреждений образования – от детского сада до вуза.

14 апреля на выставке День региональных инициатив. Интересные проекты представляют и учителя, и учащиеся из разных уголков Беларуси. Отдельное внимание уделили внешнему виду школьников. Для них представили коллекцию деловой одежды. О своих достижениях рассказывают участники кружков, которые теперь можно посещать и онлайн. Колледжи и лицеи предлагают попробовать себя в мастер-классах, например, в кладке плитки. Игорь Карпенко: мы даже, наверное, больше нужного открыли двери наших заведений для всех субъектов образовательного процесса

А кулинары добавили изюминки к уже традиционным белорусским блюдам. Огромное внимание уделено сохранению историко-культурного наследия и памяти о событиях Великой Отечественной войны. Посвящена выставка Году народного единства. К слову, свои традиции представляют на выставке и иностранные студенты.

Новый взгляд на белорусские старинные рецепты. Драники – мы сделали их с яйцом пашот. Это является топом у нас по вечернему меню.

Создан интернет-проект, который называется «Интерактивный календарь Победы», где все уголки Гродненской области собирали информацию по памятным местам и событиям, произошедшим в годы Великой Отечественной войны.

26 апреля в рамках 35-летия аварии на Чернобыльской АЭС будет в городе Ветке заложен яблоневый сад. Каждому дереву будет присвоено название деревни, которой, к сожалению, на территории Республики Беларусь уже не существует. Тем самым мы реализуем наш эколого-краеведческий проект.

В Беларуси чувствую единство.