Григорий Азарёнок: «В Беларуси будет ещё один национальный праздник. Он будет явным доказательством, что наша страна – это монолит»

Новости Беларуси. Общественность Беларуси обсуждает вероятную дату нового праздника – Дня народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На то, чтобы стать общенациональным торжеством, претендуют дни 17 сентября и 14 ноября. Оба они связаны с воссоединением восточной Беларуси и с землями, оккупированными Польшей. Актуальность такому празднику придали и события 2020 года.

Григорий Азаренок рассуждает на эту тему с историком в авторской программе «Тайные пружины политики».

Подробности смотрите в видеоматериале.

Григорий Азаренок, СТВ:

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Гнусное лицемерие и отвратительное фарисейство – неизменная черта наших змагаров. Они готовы оправдывать убийц и террористов, называя их жертвами, они готовы травить, унижать, оскорблять бесчисленными матами женщин, они готовы запенить дверь матери с ребенком и затем считать это достоинством. Они готовы перекрывать дороги, набрасываться на людей, давить машинами милиционеров, а их СМИ это целенаправленно покрывают. Но когда получают в ответ, начинают сходить с ума. Чуть прижми их, как ведьмы на Лысой горе, поднимают злодеи свой хай.

И сразу вопли «ужас, а нас за что, как так можно, это нарушение закона, разжигание ненависти, да еще в Год народного единства». И бегут в так ненавистную им прокуратуру. Нет уж, змагарики, не пройдет такой фокус. Не мы начали поход ненависти, не мы начали стравливать людей, не мы во время реальной военной угрозы шатались по митингам, готовые сдать страну врагам. Вас клип с песней великого артиста Михаила Ножкина возмутил? Напомнить какие клипы делали вы?

Григорий Азарёнок об Анжелике Агурбаш: когда у неё БЧБ-флаг был в душе, на концерте 3 июля?

Григорий Азаренок:

А теперь вы завопили о гуманизме и законности. Что же, это похвально. Значит, мы почти вас вылечили. Верной дорогой идете, товарищи. Я не зря упомянул о военной угрозе. В августе интервенция НАТО была вполне реальна. Если бы не мобилизация армии и героизм милиции, реальность сейчас была бы абсолютно другая. Такая, о которой уже много десятилетий мечтают поляки.