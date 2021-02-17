Прямой эфир

Григорий Азарёнок: «В Беларуси будет ещё один национальный праздник. Он будет явным доказательством, что наша страна – это монолит»

17 февраля 2021 17:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Общественность Беларуси обсуждает вероятную дату нового праздника – Дня народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На то, чтобы стать общенациональным торжеством, претендуют дни 17 сентября и 14 ноября. Оба они связаны с воссоединением восточной Беларуси и с землями, оккупированными Польшей. Актуальность такому празднику придали и события 2020 года.

Григорий Азаренок рассуждает на эту тему с историком в авторской программе «Тайные пружины политики».

Подробности смотрите в видеоматериале.

Григорий Азаренок, СТВ:
Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Гнусное лицемерие и отвратительное фарисейство – неизменная черта наших змагаров. Они готовы оправдывать убийц и террористов, называя их жертвами, они готовы травить, унижать, оскорблять бесчисленными матами женщин, они готовы запенить дверь матери с ребенком и затем считать это достоинством. Они готовы перекрывать дороги, набрасываться на людей, давить машинами милиционеров, а их СМИ это целенаправленно покрывают. Но когда получают в ответ, начинают сходить с ума. Чуть прижми их, как ведьмы на Лысой горе, поднимают злодеи свой хай.

И сразу вопли «ужас, а нас за что, как так можно, это нарушение закона, разжигание ненависти, да еще в Год народного единства». И бегут в так ненавистную им прокуратуру. Нет уж, змагарики, не пройдет такой фокус. Не мы начали поход ненависти, не мы начали стравливать людей, не мы во время реальной военной угрозы шатались по митингам, готовые сдать страну врагам. Вас клип с песней великого артиста Михаила Ножкина возмутил? Напомнить какие клипы делали вы?

Григорий Азарёнок об Анжелике Агурбаш: когда у неё БЧБ-флаг был в душе, на концерте 3 июля?

Григорий Азаренок:
А теперь вы завопили о гуманизме и законности. Что же, это похвально. Значит, мы почти вас вылечили. Верной дорогой идете, товарищи. Я не зря упомянул о военной угрозе. В августе интервенция НАТО была вполне реальна. Если бы не мобилизация армии и героизм милиции, реальность сейчас была бы абсолютно другая. Такая, о которой уже много десятилетий мечтают поляки.

Григорий Азарёнок: «В Беларуси будет ещё один национальный праздник. Он будет явным доказательством, что наша страна – это монолит»-1

Григорий Азаренок:
Некоторые наши змагары забыли, что такое «всходние кресы». Так назывались западные области нашей страны в 20-30 годы прошлого века. Они находились в составе второй Речи Посполитой, возглавлял которую маршал Пилсудский. Его очень ценят в сегодняшней Польше. А еще его очень ценил и уважал Адольф Гитлер. И, видимо, было за что. За концлагерь для белорусов в Березе-Картузской, где паны шляхтичи были, мучили, стегали плетками, заставляли ложками носить навоз, морили голодом наших предков. Где было то, чем так восхищаются паны и прочие осадники – просвещение, меценатство, усадебки и полная гармония. Но только для поляков и их прислужников. Для остальных же – нищета, рабство, запрет языка и веры и полное уничтожение народной души.

Максим Танк, Якуб Колас, Янка Купала мечтали о воссоединении народа. Они взывали к нему. И этот день настал. 17 сентября Красная армия выступила в освободительный поход. Белорусы и их братья вернули пленным соотечественникам жизнь, вернули надежду, вернули землю, вернули родину. Народ воссоединился. Воссоединился, чтобы больше никогда не отдать собственное государство.

Григорий Азарёнок: «В Беларуси будет ещё один национальный праздник. Он будет явным доказательством, что наша страна – это монолит»-4

Григорий Азаренок:
Гиена Европы не смирилась, не успокоилась. И спустя десятилетия решила взять реванш. С помощью американских хозяев взрастила здесь собственную агентуру и приготовилась к хищному броску. Но на белорусской земле есть хозяин. И он не позволил разорвать государство. И не позволит никогда.

Почему Гитлер так уважал Пилсудского и как относились к белорусам? Историк Андрей Геращенко ответил на вопросы Григория Азарёнка

В Беларуси будет еще один национальный праздник. Он будет явным доказательством, что наша страна – это монолит. Монолит, который не разрушить. А если кто-то забыл историю – мы всегда можем напомнить.

Читайте также:

Григорий Азарёнок: пытаясь расколоть нас, погрызлись между собой, а страна в этот момент слушала своего лидера

Григорий Азарёнок: «Мы увидели сильного лидера, который поклялся перед народом, что не уйдёт, не предаст, не бросит»

Григорий Азарёнок: не понимать, что наши геополитические противники делают всё, чтобы одурманить молодёжь, нельзя

# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Григорий Азарёнок # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Молитва и труд – это как два весла». Игуменья Гавриила рассказала о вере, Владыке Филарете и своём характере
17 февраля 2021 17:11

«Молитва и труд – это как два весла». Игуменья Гавриила рассказала о вере, Владыке Филарете и своём характере

Почему Гитлер так уважал Пилсудского и как относились к белорусам? Историк Андрей Геращенко ответил на вопросы Григория Азарёнка
17 февраля 2021 17:04

Почему Гитлер так уважал Пилсудского и как относились к белорусам? Историк Андрей Геращенко ответил на вопросы Григория Азарёнка

Андрей Швед о суде над топ-менеджерами Белгазпромбанка: это абсолютно коррупционное дело, чистой воды уголовщина
17 февраля 2021 16:31

Андрей Швед о суде над топ-менеджерами Белгазпромбанка: это абсолютно коррупционное дело, чистой воды уголовщина