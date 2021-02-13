Григорий Азарёнок: пытаясь расколоть нас, погрызлись между собой, а страна в этот момент слушала своего лидера

Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание стало очень громким, важным и прорывным общественно-политическим событием в Беларуси. Его обсуждают эксперты, политологи и журналисты во многих странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Татьяна Савчик, СТВ:

Стоит отметить, что проведение форума стало нокаутирующим ударом для тех, кто планировал устроить в стране госпереворот. Многое было сделано для того, чтобы сорвать народное вече, но все враги государства были оставлены не у дел. Григорий Азаренок вместе с экспертами рассуждает о том, какое значение имеет прошедшее собрание и как будут развиваться политические события дальше.