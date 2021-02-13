Григорий Азарёнок: пытаясь расколоть нас, погрызлись между собой, а страна в этот момент слушала своего лидера
Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание стало очень громким, важным и прорывным общественно-политическим событием в Беларуси. Его обсуждают эксперты, политологи и журналисты во многих странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Татьяна Савчик, СТВ:
Стоит отметить, что проведение форума стало нокаутирующим ударом для тех, кто планировал устроить в стране госпереворот. Многое было сделано для того, чтобы сорвать народное вече, но все враги государства были оставлены не у дел. Григорий Азаренок вместе с экспертами рассуждает о том, какое значение имеет прошедшее собрание и как будут развиваться политические события дальше.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0».
Прошло грандиозное Всебелорусское народное собрание. Наши враги ненавидели его. Клеветали, врали, запугивали делегатов. Их личные данные публиковали, им угрожали расправами. Обещали вновь вывести людей на улицы. Но, пытаясь расколоть нас, погрызлись между собой. И, как восклицают в православии, змея, где твое жало? Ад, где твоя победа? Где мертвый город, где заблокированные улицы, где 97 %? Вы сами понимаете, что все это время врали, но не можете в этом признаться даже себе и вынуждены сходить с ума в бессильной злобе.
Григорий Азаренок:
А страна в этот момент слушала своего лидера. Александра Лукашенко. Про внешнюю и внутреннюю политику, стратегию и тактику, друзей и врагов, его веру и убеждения, его смыслы и посылы. И уверен, что многие в этот момент переполнялись радостью и благодарностью судьбе, что нам дарован такой лидер – великая историческая личность.
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Говорить о полной победе пока не приходится, но страну мы отстояли. И в эти дни вся страна говорит спасибо нашему Президенту. Однажды он отвел народ от пропасти, а теперь удержал от падения в бездну. И весь народ через своих представителей сказал, что никогда не предаст своего лидера.