Григорий Азарёнок: «Мы увидели сильного лидера, который поклялся перед народом, что не уйдёт, не предаст, не бросит»

Новости Беларуси. Предстоящее Всебелорусское народное собрание не только консолидирует большинство белорусов, но и буквально приводит в бешенство оппонентов власти. Они резко активизировались, призывают к расправам с делегатами, введению персональных санкций против рабочих, учителей и врачей. О том, что и кто стоит за этим? Новая серия авторской рубрики «Тайные пружины политики» Григория Азаренка в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности смотрите в видеоматериале.

Григорий Азаренок, СТВ:

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок. Это «Тайные пружины политики». Здравствуйте. Приближается Всебелорусское народное собрание. Вся страна будет обсуждать свое будущее. Мы вместе примем важные решения. Белорусы скажут свое слово. За последний год мы многое поняли. Многое осознали. Многое почувствовали. Многое решили для себя. И нам есть что сказать.Мы увидели, что такое жалкий, гнусный и даже смешной позор. Это поведение так называемых оппозиционеров. Тех, кого грантодатели оставили за «еврокормой». Костусев, Калякин, Дмитриев, Черечень, Борисов – ваши имена не знает никто. Вы шатались по кабинетам чиновников, просили у них приглашение на ВНС. А затем побежали в СМИ и стали публично отказываться. Еще мы увидели подлость. Подлость тех, кто продал свою страну. Продал за деньги, за славу, за то, чтобы лакейски стелиться в европарламентах. За то, чтобы вам пожали руку, чтобы одобрительно похлопали по плечу и получили очередные жалкие евро, вы призываете ввести санкции против своего народа. Вы ведь прекрасно знаете, что санкции, например, против «Беларуськалия» – это удар не по чиновникам, не по системе. Это удар по вашим бывшим соотечественникам. По рабочим, по учителям, по врачам, по детским садам, школам и больницам. Это меньше еды на столе у многодетной семьи, это меньше лекарств в поликлинике. Меркель дала вам 20 миллионов евро за то, чтобы вы вновь клеветали, врали, унижали, позорили Беларусь.

Григорий Азаренок:

Но мы увидели и другое. Мы увидели нашего лидера. Мы увидели нашего вождя. Возможно, до этого у белорусского народа глаз был замылен, и мы не обращали внимания на политику. А сейчас мы многое осознали. Мы увидели сильного лидера, который поклялся перед народом, что не уйдет, не предаст, не бросит. Который будет сражаться до конца. Сражаться с международными силами, многократно превосходящими по ресурсам. Сражаться с самой иезуитской, подлой и коварной технологией, которая сметала страны и народы в пучину истории. Так Давид вышел в бой против гигантского Голиафа. И победил.

Григорий Азаренок:

Мы увидели силу воли и решимость. Когда огромная зомбированная управляемая толпа, направляемая из-за рубежа, пришла ко Дворцу Независимости. И лидер поступил так, как не поступил бы никто в мире. Он взял автомат и вышел туда. Тем самым он показал, что в стране есть хозяин, у народа есть защитник, и он не отступит. Мы увидели очень милосердного человека. Ведь он понимает, что с народом работает мощнейшая технология промывания мозгов, и многие не способны этому противостоять. И он сам предложил восстановить заблудившихся студентов в вузах, он сам пришел к своим оппонентам в СИЗО и выслушал их. Мы увидели настоящую любовь к своей стране и своему народу. Увидели человека, который идет в красные зоны к коронавирусным больным. Чтобы собственным примером утешить, ободрить и вдохновить страждущих. Чтобы улыбнулись детки и их родители.