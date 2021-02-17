Андрей Швед о суде над топ-менеджерами Белгазпромбанка: это абсолютно коррупционное дело, чистой воды уголовщина

Новости Беларуси. Генеральный прокурор 17 февраля ответил на вопросы журналистов. Одна из актуальных тем – старт громкого судебного процесса в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Швед прокомментировал попытки ряда изданий перевести фокус внимания с экономических обвинений в политическую плоскость.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Можно отметить следующее: следствие проведено абсолютно объективно, беспристрастно, собран достаточно огромный массив убедительных доказательств, свидетельствующих о том, что это абсолютно коррупционное дело, чистой воды уголовщина. Решение суда, приговор суда в открытом процессе во многом покажет и еще раз подтвердит, что фигуранты дела – простые взяточники. Негодяи, которые наживались, используя свое служебное положение. О какой политизированности дела может идти речь, когда долгие годы брались крупные суммы взяток, откаты и совершались другие противоправные деяния.

Первое судебное заседание по этому уголовному делу прошло 17 февраля в суде Московского района столицы. Адвокаты основного фигуранта заявили порядка восьми ходатайств. Защитники экс-руководителя банка просили об отводе судьи, изменении меры пресечения, отмене ареста имущества. Суд ходатайства не поддержал – оснований для этого попросту нет. Частично удовлетворена просьба о более тесном общении с адвокатом – один день в неделю. Между тем, политологи и юристы предполагают, что заявление множества безосновательных ходатайств и затягивание процесса – тактика защиты экс-банкира в суде.

Дмитрий Лаевский, адвокат:

Все ходатайства, которые прозвучали, сопровождались объяснениями мотивов, по которым они заявлены. Суд по ним принял решение. – Вы специально затягивали процесс?

– Я не разделяю вашу точку зрения, потому что есть право у каждого участника процесса заявлять ходатайство, которое он считает необходимым.