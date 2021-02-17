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Андрей Швед о суде над топ-менеджерами Белгазпромбанка: это абсолютно коррупционное дело, чистой воды уголовщина

17 февраля 2021 16:31
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Новости Беларуси. Генеральный прокурор 17 февраля ответил на вопросы журналистов. Одна из актуальных тем – старт громкого судебного процесса в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Швед о суде над топ-менеджерами Белгазпромбанка: это абсолютно коррупционное дело, чистой воды уголовщина-1

Андрей Швед прокомментировал попытки ряда изданий перевести фокус внимания с экономических обвинений в политическую плоскость.

Андрей Швед о суде над топ-менеджерами Белгазпромбанка: это абсолютно коррупционное дело, чистой воды уголовщина-4

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Можно отметить следующее: следствие проведено абсолютно объективно, беспристрастно, собран достаточно огромный массив убедительных доказательств, свидетельствующих о том, что это абсолютно коррупционное дело, чистой воды уголовщина. Решение суда, приговор суда в открытом процессе во многом покажет и еще раз подтвердит, что фигуранты дела – простые взяточники. Негодяи, которые наживались, используя свое служебное положение. О какой политизированности дела может идти речь, когда долгие годы брались крупные суммы взяток, откаты и совершались другие противоправные деяния.

Андрей Швед о суде над топ-менеджерами Белгазпромбанка: это абсолютно коррупционное дело, чистой воды уголовщина-7

Первое судебное заседание по этому уголовному делу прошло 17 февраля в суде Московского района столицы. Адвокаты основного фигуранта заявили порядка восьми ходатайств. Защитники экс-руководителя банка просили об отводе судьи, изменении меры пресечения, отмене ареста имущества. Суд ходатайства не поддержал – оснований для этого попросту нет. Частично удовлетворена просьба о более тесном общении с адвокатом – один день в неделю. Между тем, политологи и юристы предполагают, что заявление множества безосновательных ходатайств и затягивание процесса – тактика защиты экс-банкира в суде.

Андрей Швед о суде над топ-менеджерами Белгазпромбанка: это абсолютно коррупционное дело, чистой воды уголовщина-10

Дмитрий Лаевский, адвокат:
Все ходатайства, которые прозвучали, сопровождались объяснениями мотивов, по которым они заявлены. Суд по ним принял решение.

Вы специально затягивали процесс?
Я не разделяю вашу точку зрения, потому что есть право у каждого участника процесса заявлять ходатайство, которое он считает необходимым.

Андрей Швед о суде над топ-менеджерами Белгазпромбанка: это абсолютно коррупционное дело, чистой воды уголовщина-13

У адвокатов других фигурантов ходатайств на этой стадии процесса нет. Ранее все обвиняемые полностью признали свою вину и пошли на сотрудничество со следствием. 18 февраля фигурантам продолжат зачитывать обвинение. Заседание суда назначено на 11 утра.

# Судебная система Беларуси # общество # Виктор Бабарико # Андрей Швед # Дмитрий Лаевский # Фотофакт

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