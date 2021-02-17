«Молитва и труд – это как два весла». Игуменья Гавриила рассказала о вере, Владыке Филарете и своём характере

Новости Беларуси. Вдохновляющие судьбы хрупких, но сильных духом белорусок. Совместный проект трех национальных телеканалов и Белорусского союза женщин продолжает знакомить вас с прекрасными и успешными представительницами нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всех героинь объединяет вера в добро и желание изменить мир к лучшему. В этом выпуске – вдохновляющая история настоятельницы Гродненского женского монастыря. Как матушка Гавриила сумела возродить обитель и сохранить веру, несмотря ни на что?

Игуменья Гавриила, настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря:

Родилась я в городе Саратове, в России, на берегу великой русской реки Волги, но я имею белорусские корни. Мой дедушка – мамин папа – родился в городе Гродно в 1900 году. И родственники по линии дедушки – они все белорусы. Частично детство я провела в Гродненской области, а затем уже перед школьным периодом мы переехали в Жировичи, где нес послушание мамин дядя. Не давала крестик с себя снять в школьные годы даже. Когда с меня сорвала учительница крестик, я перекрестилась, говорю: «А вот этот крест не снимете с меня».

Я пять раз поступала в медицинский институт в Ленинграде, но у меня всегда на титульном листе красными буквами было написано «не член ВЛКСМ». Я сначала это не понимала, но оказалось, что это было одним из главных направлений, чтобы поступить в вуз. А когда последний год (пятый раз поступала), то я уже закончила военно-медицинское базовое училище в Ленинграде с отличием, в пятипроцентники попала. То есть сдаешь один экзамен – физику – и ты проходишь. Мне четыре поставили, хотя я знаю, что все четко там, без всяких. Но ни на кого не обижаюсь – это была жизнь.

Я сразу же устроилась в травмпункт при первом мединституте, куда я поступала. Работала в регистратуре, но я так влюбилась в эту травматологию, в чистую хирургию, мне вообще без медобразования доверяли делать уколы от столбняка, повязки, даже повязки Дезо делала. За мной закреплена потом нейрохирургия – в отделении работала, в операционной, на посту, а потом какой-то внутренний порыв резко буквально – я уехала в монастырь в Ригу. Туда меня матушка Варвара из Эстонии с каким-то поручением послала. И я матушке в Риге говорю: «Можно я схожу в город?» Я как бы на сутки приехала, исполнила поручение, Ригу посмотреть. А она говорит: «Еще приедешь, посмотришь». Через, наверное, месяца три на самом деле приехала и уже там осталась. Пробыла там почти три года, потом Владыка Филарет меня взял в Москву, к себе в резиденцию. Он тогда был в отделе внешнецерковных связей председателем. И вот я у него четыре года несла послушание – это была большая школа, школа Владыки Филарета.

В год тысячелетия крещения Руси – это 1988 год – после уже празднования всего, в декабре, Владыка меня благословил на послушание в Горнюю обитель – Русскую духовную миссию Святой земли в Иерусалиме. Там была на послушании, благочинно исполняла обязанности настоятельницы и спустя два года возвратилась в Москву, несла послушание у тогда еще архиепископа Кирилла – нынешнего Патриарха Московского и всея Руси. В начале 1992 года Владыка Филарет обратился к Патриарху Алексию, чтобы меня, как имеющую белорусские корни, направить на послушание в Беларусь. И благословил начинать монашескую жизнь, возрождать обитель в городе Гродно.

Здесь еще был музей атеизма и религии. Где-то на этом месте была смотрительница, она мне стала жаловаться, что такой Филарет, пошли разговоры, что он хочет музей забрать церкви, это все неправильно, что музей нельзя разорять.

Я зашла в алтарь – его не было, ни амбона, ни иконостаса – и смотрю выставка, как мне показалось, такого немножко развращенного вида. И я к ней подхожу, говорю: «Скажите, пожалуйста, а какое отношение имеет порнография к музею атеизма?» Она говорит: «Самое непосредственное». То ли она вопроса не поняла. И опять давай мне жаловаться на Филарета. И я не знаю, каким-то образом вдруг я ей на этом месте говорю: «Вы знаете, а я как раз буду той, которая и будет возрождать этот монастырь».

Здесь мы начали с молитв, никого не было, познакомилась с горожанами. Мы 40 дней молились. И закончился наш сорокоуст – звонок из Минска. Можно получать документы на регистрацию гражданского устава. Эта обитель, как и, можно сказать, почти все обители Беларуси, своим открытием и возрождением обязана Владыке Филарету, мы благодарны ему.

Молитва и труд – это как два весла. Вот человек плывет в лодке, если он будет только молиться или одним веслом крутить, он будет только на одном месте крутиться.

Сказать, строгая я или нестрогая, если все в сравнении познается. По сравнению с Владыкой Филаретом, конечно, к сожалению, строгая и не такая рассудительная, не такая добрая, мягкая.

Но так у меня сердце, конечно, жалостливое, мне жалко всех этих котиков несчастных. Когда приезжаем, останавливаемся специально, у меня всегда в машине колбаска ливерная или что-то еще, останавливаемся покормить собачек каких-то, помогаем многодетным и малоимущим, инвалидам и просто одиноким людям.

Это из Синая, из Египта, где гора Моисея, где Господь давал 10 заповедей. Это самое древнее яичко у меня – это Иоанн Богослов, дар Патриарха Пимена.

Эти – Патриарха Алексия дар. Это из Синая, из Иерусалима, так кто-то дарил еще. Где-то 300 с чем-то. Это от гродненских монахинь – они делают из парафина, оно такое легкое.