«Мероприятия большие пройдут в парке Горького». В Минске открыли сезон аттракционов – что ждёт посетителей на майские праздники?

Новости Беларуси. В городских парках развлечений заработали аттракционы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Все они прошли аттестацию и допущены к эксплуатации. Помимо привычных самолетиков и качелей, для посетителей готовят новинки. В парке Горького для малышей появится многоуровневый лабиринт, а на месте комнаты смеха – симулятор виртуальной реальности.

К слову, цены не кусаются. А в праздничные дни в парках и вовсе запланирована особая программа.