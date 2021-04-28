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«Мероприятия большие пройдут в парке Горького». В Минске открыли сезон аттракционов – что ждёт посетителей на майские праздники?

28 апреля 2021 18:05
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Новости Беларуси. В городских парках развлечений заработали аттракционы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Мероприятия большие пройдут в парке Горького». В Минске открыли сезон аттракционов – что ждёт посетителей на майские праздники?-1

Все они прошли аттестацию и допущены к эксплуатации. Помимо привычных самолетиков и качелей, для посетителей готовят новинки. В парке Горького для малышей появится многоуровневый лабиринт, а на месте комнаты смеха – симулятор виртуальной реальности.

К слову, цены не кусаются. А в праздничные дни в парках и вовсе запланирована особая программа.

«Мероприятия большие пройдут в парке Горького». В Минске открыли сезон аттракционов – что ждёт посетителей на майские праздники?-4

Лидия Вежновец, начальник сектора управления «Городские парки» УП «Минскзеленстрой»:
1 числа на центральной площадке около сценической площадки будет стоять передвижной музей. Помимо того, что там будет экскурсия, там еще для детей будут интерактивные площадки. 9 Мая мероприятия большие пройдут в парке Горького на сценической площадке и в парке Челюскинцев. Помимо этого, не только для детей, не только для их родителей, но и для людей, которые уже постарше, которым больше 25 лет – мы их приглашаем на нашу танцверанду в парке Челюскинцев. 7 мая там открывается вечерняя программа танцевальная.

# Аттракционы # общество # Лидия Вежновец

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