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Новости по тегу #Геннадий Овсянников

В Купаловском театре Геннадия Овсянникова поздравили с юбилеем
19 февраля 2025 18:29

В Купаловском театре Геннадия Овсянникова поздравили с юбилеем

Александр Лукашенко поздравил народного артиста CCCР Геннадия Овсянникова с 90-летием
19 февраля 2025 07:33

Александр Лукашенко поздравил народного артиста CCCР Геннадия Овсянникова с 90-летием

Накануне Дня медработника в Минске чествовали лучших врачей. Состоялся показ фильма «Лист ожидания»
14 июня 2023 16:39

Накануне Дня медработника в Минске чествовали лучших врачей. Состоялся показ фильма «Лист ожидания»

Сцена с живым человеческим сердцем и хирурги с мировым именем – рассказываем о съёмках фильма «Лист ожидания»
24 октября 2022 18:52

Сцена с живым человеческим сердцем и хирурги с мировым именем – рассказываем о съёмках фильма «Лист ожидания»

Каждый раз плакали, сколько было дублей. Юлия Быкова о съёмках клипа на культовую песню 60-х
22 июня 2021 18:33

Каждый раз плакали, сколько было дублей. Юлия Быкова о съёмках клипа на культовую песню 60-х

Музыкант из США: «Стыдно сказать, что такой толерантности на моей малой родине нет»
22 июня 2021 18:30

Музыкант из США: «Стыдно сказать, что такой толерантности на моей малой родине нет»

Группа Aura сняла клип с семикратным обладателем «Грэмми». О чём он?
22 июня 2021 15:22

Группа Aura сняла клип с семикратным обладателем «Грэмми». О чём он?

28 апреля 2021 19:24

Григорий Азарёнок: посмотрите на эту книгу, она пронизана антисоветизмом и издана польским посольством

«Всегда там пару человек есть». О чём актёр Овсянников попросил Президента Беларуси?
21 февраля 2021 18:07

«Всегда там пару человек есть». О чём актёр Овсянников попросил Президента Беларуси?

«Дорогой мой». Что Александр Лукашенко подарил актёру Купаловского Овсянникову?
19 февраля 2021 18:55

«Дорогой мой». Что Александр Лукашенко подарил актёру Купаловского Овсянникову?

Александр Лукашенко побывал на репетиции «Павлинки» в Купаловском театре
19 февраля 2021 10:29

Александр Лукашенко побывал на репетиции «Павлинки» в Купаловском театре

Надежда Микулич: ещё артиста не знают, ни одной песни, а уже заслуженный!
02 декабря 2020 11:30

Надежда Микулич: ещё артиста не знают, ни одной песни, а уже заслуженный!