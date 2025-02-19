Новости по тегу #Геннадий Овсянников

Путь Геннадия Степановича на большую сцену начался еще со школьной скамьи.
Глава государства подчеркнул, что в Беларуси Геннадия Овсянникова знают не только как выдающегося актера, который является примером высокого профессионализма и верности своему призванию, но и как искреннего патриота, человека с твердой гражданской позицией.
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