«Никто не должен быть забыт». Будущие медики благоустроили военное кладбище на Козлова

Новости Беларуси. Волонтеры благоустроили захоронения медицинских работников, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ребята убрали листву, вымыли памятники, заменили искусственные цветы. Всего на военном кладбище на Козлова благоустроили 15 захоронений. Работы стали частью ежегодной акции «Никто не забыт, ничто не забыто». В этот раз она собрала около 40 человек. Все они будущие медики, поэтому тема врачебного подвига им действительно близка.

Виктория Холодова, учащаяся Белорусского государственного медицинского колледжа:

На мой взгляд, это очень важно, потому что никто не должен быть забыт, не должно быть забыто дело наше, медицинских работников.