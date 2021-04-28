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«Никто не должен быть забыт». Будущие медики благоустроили военное кладбище на Козлова

28 апреля 2021 18:08
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Новости Беларуси. Волонтеры благоустроили захоронения медицинских работников, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Никто не должен быть забыт». Будущие медики благоустроили военное кладбище на Козлова-1

Ребята убрали листву, вымыли памятники, заменили искусственные цветы. Всего на военном кладбище на Козлова благоустроили 15 захоронений. Работы стали частью ежегодной акции «Никто не забыт, ничто не забыто». В этот раз она собрала около 40 человек. Все они будущие медики, поэтому тема врачебного подвига им действительно близка.

«Никто не должен быть забыт». Будущие медики благоустроили военное кладбище на Козлова-4

Виктория Холодова, учащаяся Белорусского государственного медицинского колледжа:
На мой взгляд, это очень важно, потому что никто не должен быть забыт, не должно быть забыто дело наше, медицинских работников.

«Никто не должен быть забыт». Будущие медики благоустроили военное кладбище на Козлова-7

Ольга Трасковская, заместитель председателя Минского городского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения:
Для будущих медиков это особенно важно, потому что сочувствие, соболезнование и желание сделать лучше для наших людей, желание помочь будет очень желаемо и скажется на их дальнейшей работе.

# Кладбища Беларуси # общество # Ольга Трасковская # Виктория Холодова # Фотофакт

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