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Минобороны: Советский Союз – единственная страна, которая смогла укомплектовать два авиационных полка с женщинами-лётчицами

28 апреля 2021 19:16
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Новости Беларуси. Сохранение исторической памяти необходимо обеспечить на законодательном уровне. Таким мнением поделились участники круглого стола «Беларусь помнит. Женское лицо Победы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобороны: Советский Союз – единственная страна, которая смогла укомплектовать два авиационных полка с женщинами-лётчицами-1

Открытый диалог с участием ветеранов, парламентариев, историков и дипломатов прошел в музее Великой Отечественной войны. Много говорили о роли женщин на фронте и в тылу.

Минобороны: Советский Союз – единственная страна, которая смогла укомплектовать два авиационных полка с женщинами-лётчицами-4

В годы войны только в партизанских отрядах и в подполье воевали более 70 тысяч женщин. Благодаря акции Белорусского союза женщин все больше имен белорусок, которые внесли свой вклад в Победу, возвращаются из небытия.

Минобороны: Советский Союз – единственная страна, которая смогла укомплектовать два авиационных полка с женщинами-лётчицами-7

Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси, начальник главного идеологического управления Министерства обороны Беларуси:
Наша славянская женщина – это уникальные женщины. Взять хотя бы такой исторический факт, что в годы Великой Отечественной войны на фронтах сражались более 800 тысяч женщин. И яркое свидетельство возможностей неисчерпаемых наших славянских женщин – это то, что единственная страна, Советский Союз, смогла укомплектовать два авиационных полка с женщинами-летчицами, которые непосредственно в боевых порядках – два полноценных женских авиационных полка – выполняли задачи на фронтах. Да, в других странах были женщины-летчицы. Но таких масштабов, такого патриотического подъема, такого патриотического настроя не было ни в одной стране.

Минобороны: Советский Союз – единственная страна, которая смогла укомплектовать два авиационных полка с женщинами-лётчицами-10

Авиаторы, снайперы, медсестры, разведчицы и телеграфисты. О судьбах белорусских женщин, которые сражались на фронтах войны, рассказывает передвижная фотовыставка. Познакомиться с экспозицией можно в музее Великой Отечественной.

# Великая Отечественная война # общество # Леонид Касинский # Фотофакт

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