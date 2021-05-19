Григорий Азарёнок: портал TUT.BY цинично, целенаправленно уничтожал наше государство

Новости Беларуси. Сейчас в обществе широко обсуждают так называемое дело TUT.BY, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юлия Алексеюк, СТВ:

18 мая стало известно, что холдинг подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. 19-го появилась информация о сверхдоходах тех, кто любил покритиковать государство и на словах заботился о медиках, пенсионерах и ветеранах. Григорий Азаренок продолжит в своей авторской рубрике «Тайные пружины политики». Подробнее в видеоматериале.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Раковая опухоль и организм. Победить может только один: либо же болезнь сожрет все здоровые клетки, либо ее вырежут. Иного не дано. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Это «Тайные пружины политики 2.0». Григорий Азаренок:

Портал TUT.BY цинично, подло, целенаправленно уничтожал наше государство, разлагал общество либеральными метастазами. Но вчера вскрылась удивительная вещь. Это же какой наглостью и подлостью надо обладать, чтобы с одной стороны добиваться разрушения своей родины, а с другой – жрать из корыта в три погибели. Пытаться свалить Президента, и при этом пользоваться налоговыми льготами, предоставленными этим самым Президентом. Поистине, фарисейская подлость не знает границ.

Григорий Азаренок:

Разберемся в деталях. Они всячески призывали рабочих государственных предприятий выходить на забастовки. Они жаждали этого. Но при этом подоходный налог каждого трудяги составляет 13 %. Эти деньги идут в казну. На пенсионеров, на маски для врачей, на льготы ветеранам. А сколько платят тутбайки? Они незаконно влезли в ПВТ и платили те самые пресловутые 3 % по президентскому указу.

Григорий Азаренок:

Они выли о том, как страдают бедные врачи без масок, какая у нас ужасная социальная система. Сами причисляли себя к страждущим. Но что же нашли вчера у них в офисе и в домах? У одного – спрятанные 100 тысяч долларов. Не за диваном, а в цветочном горшке, засыпанные собачьим кормом. У еще одного тоже нехилая заначка – 60 тысяч долларов. Всего полмиллиона долларов. Работяга, смотри: они тебя это, на забастовку зовут. Им мало. Им надо, чтоб ты еще обеспечил.

Григорий Азаренок:

Но как вы попали в ПВТ? Больших IT достижений от тутбаек что-то не видно. О, это интересная история. Зарегистрировались они там вместе с «Яндексом», фактически чужой продукт выдавая за свой. Воры, интриганы, лживые лицемеры. Или типичные либеральные змагары.

Григорий Азаренок:

Людмила Чекина. Одна из светлолицых. Редакторка. Модная такая. Прогрессивная. Вся из себя незалежная, но не от денег. Вот документ. С декабря 2019-го по май 2020-го – доход более 360 тысяч рублей. За пять месяцев. Из них подоходного – жалкие 70 рублей. А все-таки красиво жили.

Григорий Азаренок:

И как же вчера завыли все неполживые, все светлолицые, как заметались крысы, как заклубились змеи. Американское посольство выложило твит, в котором выразило свою поддержку TUT.BY. Это же не украинские телеканалы, закрытые Зеленским по беспределу. Это же другое. Но они засветили всех своих цепных псов, всех своих агентов. Полный список на экране. Уверен, с финансами там точно нечисто. Григорий Азаренок:

Змагары вчера начали лихо отплясывать на могиле TUT.BY. И диву даешься, сколько в них подлости и лицемерия. Польские экстремисты, алкоголик, Тихановская, Протасевич и Мотолько, разная шушара помельче. Все они в дружном хоре затянули элегию о репрессиях. Квинтэссенцией стал комментарий Иуды Дмитрия Семченко. Вот что он сказал.

Год назад мы сидели в кабинете на ОНТ с коллегой и рассуждали о будущем Беларуси. Я сказал, что страна катится в пропасть и такими темпами скоро будем жить в Северной Корее. И экономически, и политически. Григорий Азаренок:

Но что же он на самом деле говорил ровно год назад?