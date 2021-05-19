В ходе обысков в офисе TUT.BY и дома у некоторых его сотрудников найдено около 500 тысяч долларов

В целом, с наличными в офисе проблем не было – всего изъяли около 500 тысяч долларов.

Новости Беларуси. Появились подробности «дела TUT.BY», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У одного из сотрудников во время обысков найдено 100 тысяч долларов. Прятал он деньги необычно – на дне ведра, присыпав собачьим кормом. Еще у одного сотрудника нашли 60 тысяч долларов.

Стоит отметить, что на портале неоднократно появлялись материалы, где прямо или косвенно звучали призывы к забастовкам, а также рассказывалось, как тяжело у нас живется учителям, медикам и ветеранам. Как видим, подобные страдания хорошо оплачивались.

Также в Сети появилась информация о том, что с начала 2021 года личный доход гендиректора холдинга Людмилы Чекиной составил 325 тысяч рублей. Получить доходы позволило наличие у TUT.BY статуса резидента ПВТ.

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