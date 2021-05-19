Прямой эфир

В ходе обысков в офисе TUT.BY и дома у некоторых его сотрудников найдено около 500 тысяч долларов

19 мая 2021 10:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Появились подробности «дела TUT.BY», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У одного из сотрудников во время обысков найдено 100 тысяч долларов. Прятал он деньги необычно – на дне ведра, присыпав собачьим кормом. Еще у одного сотрудника нашли 60 тысяч долларов.

В целом, с наличными в офисе проблем не было – всего изъяли около 500 тысяч долларов.

Александр Шпаковский о TUT.BY: деятельность такого рода ресурса рано или поздно должна была быть скорректирована уполномоченными органами

В ходе обысков в офисе TUT.BY и дома у некоторых его сотрудников найдено около 500 тысяч долларов-1

Стоит отметить, что на портале неоднократно появлялись материалы, где прямо или косвенно звучали призывы к забастовкам, а также рассказывалось, как тяжело у нас живется учителям, медикам и ветеранам. Как видим, подобные страдания хорошо оплачивались.

Также в Сети появилась информация о том, что с начала 2021 года личный доход гендиректора холдинга Людмилы Чекиной составил 325 тысяч рублей. Получить доходы позволило наличие у TUT.BY статуса резидента ПВТ.

Григорий Азарёнок: заманчивой конфеткой у TUT.BY были афиши, поиск работы, светская жизнь. Закладывалась мина, которая взорвётся в 2020-м

Подробности громкого дела и эксклюзивные кадры смотрите в вечернем эфире в программе Григория Азаренка «Тайные пружины политики».

# Интернет # общество # Григорий Азарёнок # Людмила Чекина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вкусный шашлык без вреда для здоровья. Как приготовить и какой маринад самый популярный?
19 мая 2021 09:50

Вкусный шашлык без вреда для здоровья. Как приготовить и какой маринад самый популярный?

Гроза застала в лесу, на рыбалке или в машине? Эти правила безопасности помогут спасти жизнь
19 мая 2021 09:39

Гроза застала в лесу, на рыбалке или в машине? Эти правила безопасности помогут спасти жизнь

Как правильно зарегистрировать ИП в Беларуси? Рассказывает юрист
19 мая 2021 09:18

Как правильно зарегистрировать ИП в Беларуси? Рассказывает юрист