Григорий Азарёнок: попробуем сыграть в жанре антиутопии, книга называется «Новая Беларусь»

Новости Беларуси. Оппоненты власти часто произносят словосочетание «новая Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Илона Волынец, СТВ:

Они намерены уничтожить все то, что создавалось народом больше четверти века. А что построят – неизвестно. По опыту других стран, программным заявлениям беглых и даже по тому, какие личности сейчас представляет оппозиция, вообразить эту новую Беларусь можно. Это и сделал Григорий Азаренок. Авторская программа «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, корреспондент:

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Сегодня попробуем сыграть в жанре антиутопии. Ведь, в отличие от редакторок TUT.BY, которые прочитали три страницы Умберто Эко и мнят себя просвещенцами, мы, ватники, быдло, колхозники, в свое время с карандашиком проштудировали и Салтыкова-Щедрина, и Евгения Замятина, и много кого еще. Книга называется «Новая Беларусь». С новой Конституцией, новыми законами, новыми правилами, новыми символами. Предсказать, что будет, несложно, примеров-то тьма – хоть ближнее бери зарубежье, хоть дальнее. Первым делом они, конечно же, проведут ритуальное надругательство. На стелу «Минск – город-герой», на монумент Победы, на музей Великой Отечественной войны повесят флаг полицаев. И отменят льготы и пенсии ветеранам, чтобы сдохли поскорее. Потому что ненавидят их за то, что те били предателей и их хозяев 75 лет назад – за это ненавидят.

Григорий Азаренок:

Дальше возьмутся за язык. Это прямо в их новой Конституции уже записано. Они будут сначала постепенно, а потом жестко вытравливать из страны русский язык. Он уйдет отовсюду. Пушкина объявят империалистом, Гоголя – шовинистом, Достоевского – колонизатором. И прилюдно сожгут все экземпляры романа «Бесы». Он про них написан. А затем начнется грандиозная стройка. На востоке страны, вдоль российской границы, они будут копать огромный ров. Лично нацист Протасевич с позывным Ким возглавит стройотряд. Не верите? Вспомните их программу – выход из ОДКБ, границы на востоке, запрет российского бизнеса. Они ее потом трусливо спрятали, убрали с сайта реформ бай.ком, но мы все помним. А что будет происходить в стране? Они начнут то, что любят называть мягким словом «люстрация». А на самом деле – расправы. Паралимпийца Алексея Талая они бросят в мусорный бак. Омоновцу, спасшему недавно девушку от суицида, они сваркой будут рисовать орла на спине. После того как всех милиционеров поставят на колени возле здания МВД, держа под прицелами их жен, детей и матерей. Юную участницу БРСМ они отдадут на растерзание бойцам какого-нибудь «Добробата» из одной очень европейской страны в благодарность за оказанную помощь. И посол этой страны все будет снимать на камеру. Дипмиссия заокеанской демократии в Twitter напишет пост, что это процесс становления гражданского общества. С нынешним патриотом-журналистом поступят так же, как с великим писателем Бузиной. И следователи из организации «байполицай» не будут расследовать это дело.

Григорий Азаренок:

Разве так не было в одной очень европейской стране? Но если вы думаете, что расправы коснутся только чиновников и силовиков, вы ошибаетесь. Всех тех, кто будет не согласен – крестьян, рабочих, инженеров, врачей – они однажды загонят во Дворец профсоюзов на Октябрьской площади и забросают его коктейлями Молотова. Тех, кто будет выпрыгивать из окон, активисты дворовых чатов будут расстреливать из автоматов. Зря что ли Светлана Тихановская попозировала рядом с депутатом Гончаренко? Он знает толк в сжигании колорадов.

Григорий Азаренок:

Вот он в одесском Доме профсоюзов, смакует и фотографирует трупы. Какое-нибудь европейской посольство выразит легкую озабоченность тем, что строительство демократии сопровождается не самыми приятными инцидентами. Рабочие с заводов и фабрик, а что с вами будет? А придет один жирный дядя в подтяжках Карлсона и популярно вам объяснит: нерентабельно, нецелесообразно, дефицит-профицит. А перевод этой абракадабры будет простой – большой замок на проходных воротах. И куда вам, спросите вы? О, рынок труда в демократическом обществе большой – криминал, наркоторговля, национальные батальоны, контрабанда. Выбирайте. А мелкий частный бизнес, лавочники и буржуйчики – уж им-то наверняка будет что выбирать в новой Беларуси. Не зря ж они и на забастовку закрывались, и на марши своих клерков гнали. Да, будет что выбирать. Крышу. У того или иного авторитета. Только внимательно, не ошибитесь с выбором. А то витрину кафешки не каратель Карпенков разобьет дубинкой, а демократический и невероятный условный Паштет пулями из АКМ. С вами или без – как повезет.