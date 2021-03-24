И для людей с ограниченными возможностями. 25 марта на сайте Государственной службы занятости пройдёт ярмарка вакансий

Сотрудников будут искать 10 организаций, в том числе предприятия «Светоприбор» и «БелТИЗ», которые принимают на работу людей с ограниченными возможностями. Соискателям предложат 600 свободных рабочих мест, из них более 80 – для людей с инвалидностью. В режиме онлайн с 10:00 до 12:00 можно будет ознакомиться с предлагаемыми вариантами, задать вопросы, направить резюме, получить приглашение на собеседование.