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И для людей с ограниченными возможностями. 25 марта на сайте Государственной службы занятости пройдёт ярмарка вакансий

24 марта 2021 20:51
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Новости Беларуси. Люди с инвалидностью смогут найти работу на электронной ярмарке вакансий 25 марта, сообщили программе «Столичные подробности» на СТВ.

И для людей с ограниченными возможностями. 25 марта на сайте Государственной службы занятости пройдёт ярмарка вакансий-1

Сотрудников будут искать 10 организаций, в том числе предприятия «Светоприбор» и «БелТИЗ», которые принимают на работу людей с ограниченными возможностями. Соискателям предложат 600 свободных рабочих мест, из них более 80 – для людей с инвалидностью. В режиме онлайн с 10:00 до 12:00 можно будет ознакомиться с предлагаемыми вариантами, задать вопросы, направить резюме, получить приглашение на собеседование.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Фотофакт

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