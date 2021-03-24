Константин Придыбайло: честно, я не могу спокойно относиться к бело-красно-белому флагу

Новости Беларуси. В гостях программы «Тайные пружины политики» журналист RT и сосед Григория Азаренка по «Миротворцу» Константин Придыбайло. Григорий Азаренок, корреспондент:

Наверное, тот зашкал ненависти, который возникает у змагаров, когда они узнают, что ты здесь, и та народная поддержка, народная любовь, которая возникает у большинства, – это все-таки вещи показательные?

Константин Придыбайло, журналист RT:

Ну да. На самом деле сегодня я прогулялся по Минску. Я встретил людей, которые, скажем так, рады были видеть меня на улицах города Минска, больше, чем тех, кто не рад. Тех, кто не рад, я вообще не видел. Я думаю, что они где-то по дворам прячутся, салюты готовят, в магазин еще нужно зайти. Я уже не помню, какие формы очередного извращенного протеста придумывали где-то там, в Польше. Представители НАТО заявили о том, что наращивают военный потенциал у белорусских и российских границ. А это не является объявлением войны? Григорий Азаренок:

Не будем о мелочах, о Тихановской. Начнем с больших вещей. Вчера американское посольство потребовало от властей Беларуси разрешить антигосударственное несанкционированное массовое мероприятие. Слушай, такого даже в холодную войну себе не позволяли. Константин Придыбайло:

Можно еще вспомнить, что было дальше, когда представители НАТО конкретно заявили о том, что они наращивают военный потенциал у белорусских и российских границ. То есть, на мой взгляд – я задался этим вопросом в Telegram – а это не является объявлением войны? Информационную войну мы ведем давно, но говорить уже о реально военном наращивании каких-то сил, для этого как раз таки они написали и сказали, что будут – территория Украины задействована и территория Грузии. Те самые постсоветские государства, где произошли цветные революции, которые стали подконтрольны режиму НАТО. Назовем это так, потому что Украина не член НАТО, в отличие от той же Грузии, но они подконтрольны режиму НАТО, и там уже реальное наращивание военных сил. Тогда, извините, почему вы косо смотрите, когда, например, общаются, в последнее время очень плотно начали общаться министры внутренних дел, министры обороны России и Беларуси. Мы что, не должны на это отвечать? Мы должны готовиться. Информационную войну мы более-менее научились вести. Они не готовы к прямому диалогу. И даже то, что сейчас делает белорусская оппозиция, хотя они говорят: «Давайте зайдем на сайт, отправим Telegram, там эсэмэску, и мы покажем, как нас много». Да нифига вас не много. Уже все белорусы, на мой взгляд, адекватные люди, поняли, что все то, что сидит в Польше, – это абсолютно не стоит выеденного яйца, эти люди не имеют права голоса. Я не помню, кто их сравнил с клубом филателистов, например. Любители шахмат, например, почему бы и нет? Это любители, не знаю, каких-то половых извращений. Там так и есть. Почему? С какой радости мы должны с ними разговаривать на уровне глав государства? Да ни с какой. Эти люди вообще никто и ничто. Домохозяйка. А кем Вячорка вообще работает – советник по СМИ? Григорий Азаренок:

Вячорка грантосос со стажем, но советник по СМИ «Радио Свобода».

Константин Придыбайло:

Что это за должность? Это человек, который просто легально получает бабло из Госдепа. Это вся его работа. Григорий Азаренок:

И наушник Палыча. Константин Придыбайло:

О чем с ними говорить? Все случиться раньше, ждать осени точно не будут. Я думаю, сейчас все зависит реально от погоды Григорий Азаренок:

Но при этом, Костя, мы прекрасно понимаем – хотя сумасшедшая Тихановская сказала, что Лукашенко уйдет весной – но я думаю, что… Константин Придыбайло:

В мае. Они ставят нам май. Григорий Азаренок:

Да. Я думаю, что 1 июня они просто об этом не вспомнят. И все их поклонники – ты однажды сказал, что у них мозг как у рыбок гуппи, то есть они очень быстро все забывают – им просто об этом не напомнят, и они в очередной раз это, как говорится, скушают. Константин Придыбайло:

Уже скушали. Григорий Азаренок:

Тем не менее, по прогнозам всех аналитиков и так далее, каких-то серьезных вливаний в протест, какого-то серьезного расшатывания ситуации стоит ждать осенью. Почему осенью? Всем понятно – выборы в российскую Государственную думу. Я так понимаю, прошла какая-то проба сил и репетиция, она оказалась неудачной в феврале. И эти протесты полностью синхронизируют и будут бить одновременно, как ты и сказал, и в Кремль, и в Дворец Независимости.

Константин Придыбайло:

Я ставлю, что это начнется раньше, потому что и представители штаба Навального, которые остались на свободе… Причем Леонид Волков обитает тоже в Вильнюсе, Тихановская там же. Вся эта тусовка живет практически по соседству. И то, что Тихановская запустила некое голосование через Telegram, через какой-то сайт «Голос», который был скомпрометирован еще в августе… Григорий Азаренок:

Да с него смеяться уже можно. Константин Придыбайло:

О рыбках гуппи: вы в августе ходили, как дураки, и тыкали в этот «Голос», и: «Ой, мы честные люди, мы “Голос”», – вот это. Вы тогда [облажались – прим. ред.] с этим «Голосом», и только ленивый не нашел там фейковые бюллетени, сфотканные в разных городах, но одно и тоже. Григорий Азаренок:

От несовершеннолетних – все что угодно. Константин Придыбайло:

Вы опять как идиоты наступаете на те же – теперь вы голосуете через Telegram. Что будет дальше? Волков сделал еще хуже – они даже не через Telegram, через e-mail. Завести e-mail можно, сидя за час… Григорий Азаренок:

За день можно примерно 300 e-mail завести.

Константин Придыбайло:

И накрутить 300 так называемых сторонников оппозиции. Все случиться раньше, ждать осени точно не будут. Я думаю, сейчас все зависит реально от погоды: если будет хорошая погода, то, чем теплее, тем легче людям выйти на улицу. Я же говорю, извращенный ум придумывает разные формы протеста. Давайте будем ходить в магазин толпой, либо я предлагаю устроить массовой протест на майские праздники с шашлыком. Я вероломно буду есть красное мясо – хорошо, я на диете, но я позволю себе сделать белый соус грибной. Григорий Азаренок:

Знаешь, сразу провальная идея, потому что Путило им запретил пить белорусский алкоголь и снабжать акцизами государство, а на шашлыки без этого никуда. Константин Придыбайло:

Можно. Можно томатным соком, красным томатным соком, поливать им белые какие-нибудь салфетки, фоткать это в Instagram. Есть реально красное мясо с белым каким-нибудь грибным соусом, тоже это все фоткать и писать «Жыве». Я не шучу, реально вчера в инсте это встретил. Григорий Азаренок:

Главное, чтобы в этот момент не запачкали мужчины колготки, которые они одели в честь Ольги Хижинковой. Константин Придыбайло:

Круто. Я знаю, что силовики готовы встретить людей, которые будут неадекватно реагировать на их предупреждение Григорий Азаренок:

Костя, уже говорим о прогнозах и так далее. Тем не менее мы видим максимально агрессивную внешнюю политику и основного гегемона, США, и все подконтрольные ей европейские структуры. Константин Придыбайло:

Мне попалась часть плана «победы» очередной (вновь о рыбках гуппи). Один из пунктов этого плана победы – призвать к диалогу к власти, хотя я и не вижу смысла вообще о чем-то с ними разговаривать, а если не получится – объявить забастовку всеобщую. Григорий Азаренок:

Она идет с 26 октября, насколько я помню, до победы. Константин Придыбайло:

Полгода идет забастовка, все вокруг бастуют. Практически полгода как не был, по сути, в эпицентре, я надеюсь, он и не возникнет в ближайшие дни, и не 25 марта. Хотя 25 марта выйдут Нина Багинская и ее друг этот.

Григорий Азаренок:

Но что они отметят? Давай посмотрим, чьи завтра именины. Константин Придыбайло:

Кстати, хороший повод. Я даже в глубине души не против, пусть выходят, потому что я знаю, что силовики готовы встретить людей, которые будут неадекватно реагировать на их предупреждение. Я просто вспоминаю, какие в Москве проходили недавние акции протеста, какие в Беларуси они были, когда уже сто раз говорили, что акция несанкционированная. Так вот, пусть несколько человек без проблем выйдет в центр Минска – могут выйти – я не знаю, с чем именины, с тортом тоже отмечают? Можно взять торты и отметить именины таких прекрасных людей, которые носят имена Григорий. Это реальный факт, 25 марта именины у Григория, у Константина, Ивана и… Григорий Азаренок:

Привет главе КГБ и главе МВД. Константин Придыбайло:

Я еще, да. Там Иван, Григорий и, собственно, прекрасный еще есть повод – День почтовой открытки, например, и так далее. Люди могут. Александр еще празднует. То, что сейчас есть в соцсетях – это реабилитация нацизма Григорий Азаренок:

До этого они сделали плакат «25.03» и Егоров и Кантария, которые великая, знаменитая фотография «красный флаг на Рейхстаге», – они пририсовали там нацистскую тряпку БЧБ. Константин Придыбайло:

То, что сейчас есть в соцсетях – это реабилитация нацизма. Я прочитал у одного из бывших коллег в Facebook комментарий. Там какой-то очередной был пост о том, что так называемые «ябатьки» что-то сделали. И он там написал комментарий, я сейчас дословно не вспомню, но там звучало, что, когда мы придем к власти, все советские символы мы уберем. Подождите, а что произошло в Латвии? Как там проходят… Григорий Азаренок:

В Украине закон о декоммунизации. Но, кстати, заметь одну вещь – у нас в прошлое воскресенье и понедельник отмечалась дата памяти жертв Хатыни. 75 детей, знаменитая история, на весь мир знаменитая история. И вся страна, вся Беларусь, от Президента до школьников, приходили туда, возлагали цветы, думали, вспоминали, смотрели фильмы по этому поводу, обсуждали и так далее. И в этот момент Светлана Тихановская проводила форум «Калиновского», вместе с литовскими депутатами они обсуждали новые санкции, как нам свергнуть совковый режим. Ну, по-моему, это водораздел.

Константин Придыбайло:

Знаешь, чтобы понять вообще тему Великой Отечественной, нужно ее реально прожить. Я был в этом мемориальном комплексе «Хатынь» несколько раз – это действительно страшно. То есть там до сих пор реально пахнет смертью, это не передать. Если ты там не был, ты это не поймешь. Ты можешь относиться к этому как – ну, это музей – нифига это не музей. Ты стоишь на месте, где просто, мне кажется, на метр земля пропитана кровью и болью белорусского народа. Была ли там Тихановская, был ли там Вячорка? Был ли Путило, Протасевич, Мотолько и прочее? Григорий Азаренок:

Я думаю, что если туда кто-то притянет БЧБ-флаг, то просто сама земля их заберет. Константин Придыбайло:

Здесь я сдержался, чтобы не призвать людей к насилию, потому что, честно, я не могу спокойно относиться к бело-красно-белому флагу. Западные фонды выделяют огромные ресурсы на переписывание нашей истории. Они готовы защищать людей, которые будут нас убеждать, что мы знаем историю не так, что она была другой. Что, видите ли, люди, которые – давай не будем говорить про бело-красно-белых – а которые были членами УПА, бандеровцами так называемыми. Григорий Азаренок:

Тут уже все однозначно. Константин Придыбайло:

Что они были некими освободителями какого-то протонарода Украины. Они убивали украинцев. Отсюда мы видим, что Риге проходит марш эсэсовцев, живых почему-то. Удивительный факт – почему они до сих пор живы. Мне кажется, мировое сообщество нас не должно волновать. Нас должны волновать наши люди Григорий Азаренок:

Поэтому сейчас и Генпрокуратура наша, и Следственный комитет России возбуждают уголовные дела по геноциду народов СССР, и мы очень подробно разберемся с историей и покажем это. И предъявим так называемому мировому сообществу, которое, по-моему, забыло, что они творили на этих землях еще 70 лет назад. Константин Придыбайло:

Даже я не совсем здесь соглашусь. Мне кажется, мировое сообщество нас не должно волновать.