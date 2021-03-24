Владимир Кухарев встретился с работниками Транспортного парка №1. Обсудили строительство жилья, качество дорог и вакцинацию

Новости Беларуси. Развитие электрического пассажирского транспорта, строительство новых станций метрополитена и модернизация больниц. Владимир Кухарев встретился с трудовым коллективом Транспортного парка № 1, сообщили в программе «Столичные подробности».

Председатель Мингорисполкома рассказал о перспективах развития столицы, жилищной политике города, строительстве новых объектов образования и медицины. Обсудили и начавшуюся кампанию по вакцинации против коронавируса. Работников волновали вопросы привлечения в транспортную отрасль молодежи, их профориентация, улучшение качества дорог и рост зарплат.