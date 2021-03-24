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Владимир Кухарев встретился с работниками Транспортного парка №1. Обсудили строительство жилья, качество дорог и вакцинацию

24 марта 2021 20:49
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Новости Беларуси. Развитие электрического пассажирского транспорта, строительство новых станций метрополитена и модернизация больниц. Владимир Кухарев встретился с трудовым коллективом Транспортного парка № 1, сообщили в программе «Столичные подробности».

Владимир Кухарев встретился с работниками Транспортного парка №1. Обсудили строительство жилья, качество дорог и вакцинацию-1

Председатель Мингорисполкома рассказал о перспективах развития столицы, жилищной политике города, строительстве новых объектов образования и медицины. Обсудили и начавшуюся кампанию по вакцинации против коронавируса. Работников волновали вопросы привлечения в транспортную отрасль молодежи, их профориентация, улучшение качества дорог и рост зарплат.

Владимир Кухарев встретился с работниками Транспортного парка №1. Обсудили строительство жилья, качество дорог и вакцинацию-4

Сегодня Транспортный парк № 1 – это 840 сотрудников и 220 единиц подвижного состава. Средняя зарплата работников – без малого 1 600 рублей.

# Транспорт Беларуси # общество # Владимир Кухарев # Фотофакт

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