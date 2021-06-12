Александр Глеб о «Вытоках»: каждый ребёнок пробует себя в каком-то виде спорта – так прививается любовь к чему-то

Новости Беларуси. Праздник спорта, искусства и истории. В Кобрине масштабный форум «Вытокі» в завершающий фестивальный день бросает настоящий вызов горожанам. Любой желающий может попробовать себя в разных видах спорта и даже принять участие в соревнованиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чем еще запомнится фестиваль «Вытокі», расскажет Яна Шипко.

Яна Шипко, корреспондент:

Особо хочется отметить футбольную площадку. Это такой отдельный мини-фестиваль получился. Дело в том, что там в рамках фестиваля проходит конкурс спортивных семей, так что сегодня это самая семейная площадка. Папы, мамы вместе с маленькими детьми состязались на футбольном поле. И сюрпризом для участников стал визит знаменитого футболиста Александра Глеба. Просто очередь выстроилась к нему, чтобы сделать фото. И сам Александр Глеб обещал не скупиться и поделиться с начинающими футболистами профессиональными приемами. Давайте послушаем, что он рассказал в интервью нашему телеканалу.