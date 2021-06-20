Григорий Азарёнок об Андрее Пауке: всё, к чему прикасаются ядовитые клыки, превращается в жидкий бульон и деградирует

Новости Беларуси. Путешествия Тихановской за деньги европейских налогоплательщиков продолжают обрастать скандалами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Игорь Позняк, СТВ:

Недавно ей предложили обосновать свою ставку в Праге. Президент Чехии посчитал это хорошей идеей. Чехию, конечно, можно понять. Если представилась возможность дешево заработать политическое очко, почему бы это не сделать, в том числе называя женщину, которая совсем недавно призывала ввести еще более жесткие санкции против родной страны, лидером Беларуси. Впрочем, история эта не новая. Вы, наверное, удивитесь, но вот этот человек называет себя главой белорусского правительства, причем довольно давно. Ивонка Сурвилла – председатель Рады БНР аж с 1997 года. Входят в эту организацию наследники тех, кто в годы войны сотрудничали с немецкими оккупантами. Все это время этот человек называет себя легитимным лидером Беларуси. То, что за многие годы за нее не проголосовал ни один белорус, западных политиков не смущает. Рубрика «Орден Иуды» авторства Григория Азаренка.

Григорий Азаренок, СТВ:

Страна строится прямоходящими, а разрушается членистоногими. Когда наступает сырость, они выползают, плодятся, заполняют собой все вокруг, плетут интриги, как сети, но в конце концов пожирают друг друга. Треклят сын погибельный Иуда, ежели за сребролюбие давится. Это рубрика «Орден Иуды». Говорим о тех, кто не помнил добра и осквернил свою жизнь грехом предательства. Здравствуйте.

Григорий Азаренок:

Несомненно, паук – одно из самых гадких явлений животного мира. Еще в древнегреческой мифологии он ассоциируется с силами тьмы и злобы, ползучей подлости. В произведениях культуры и искусства всех народов мира эти твари несомненно служат Дьяволу. Паучий принцип убийства один из самых мерзких – он впрыскивает яд в жертву, все ее внутренности превращаются в бульон, который гадина впоследствии и высасывает. Такой яд в нашу страну несколько лет пытался впрыскивать и блогер-неудачник Андрей Паук. Уже и не вспомнит никто, что он делал до окаянного 2020 года. Но нынешним его немногочисленным поклонникам мы расскажем.

Я смотрю на Президента Лукашенко, у него такие амбиции. Он такой светящийся весь, устремленный. И я понимаю, что надо быть таким лидером, который может взять ответственность за всю нацию, за всю страну. Вот человек прожил жизнь не зря.

Григорий Азаренок:

Он был неудачником по жизни. Для белорусской глубинки редкость мужчина, который не просто не умеет, а не любит работать. Просиживал штаны он в городском центре творчества, но учить детей – о, это не для его непомерного ЧСВ. Он замарался в ОПГ – то есть ОГП – провокатора Лебедько. Но и там ничего путного не сделал, просто шатался по улицам с гитарой и напевал бездарные частушки. Вот и вся творчасць, которую никто не оценил. В конечном итоге страдалец по пикетам и хроническая обиженка снизошел до вакансии лесника. Но преподносил это как издевательства режима над своим дебелым телом. Все это совмещал с бесконечными попытками откосить от армии, что у него и получилось. Хотя на лице и так все написано – справка о сумасшествии не нужна.

Григорий Азаренок:

К слову, у пауков есть интересная привычка – все самое тяжелое взваливать на самок. И пока бездарь пытался раскрутиться в YouTube, двоих детей растила жена. Она же выплачивала кредит. Можете сами оценить моральные качества отряда членистоногих. Григорий Азаренок:

А когда наступил 2020-й, время сырости закончилось, среда для пауков стала невыносимой, и он скороспешно уполз в Литву. И там пристроился к другой самке – Левчук. Получился невиданный ранее зоологами союз паука и вороны, и вместе они принялись галдеть. Но мы помним: все, к чему прикасаются ядовитые клыки паука, превращается в жидкий бульон и деградирует. Это случилось и с новой самкой. Тут, что называется, почувствуйте разницу.

Григорий Азаренок:

Но часто паук превращается в назойливую муху. Его хобби – звонить на прямые линии и задавать такие же тупые, как и он сам, вопросы. Позориться с каждым разом ему не надоедает. Он готов унижаться вновь и вновь, лишь бы побольше яда вылить на так ненавистную ему родину, что он, в принципе, и не скрывает.

– Вы в какой стране сейчас, Андрей?

– Я в Литве.

– Как живется?

– Лучше, чем в Беларуси.

– О, видите, вы свою хату нашли.

– И что? Что вы имеете в виду?

– Ну, теперь вы счастливы, наверное.

– А вы свою нашли, а я свою, и каждый при своем. Правильно?

– Ну, вот и все, да.

– Там, где хорошо, там и родина.

– О, видите, как вы о родине.

– А как надо?