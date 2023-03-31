Президент Путин утвердил Концепцию внешней политики России

Прошлый вариант был принят в две тысячи шестнадцатом году. Доработать документ главе России предложили в две тысячи двадцать втором году, пишет РИА Новости.

Путин сказал, что Россия – не враг Запада. Она не изолируется от него. Более того, не имеет никаких враждебных намерений. Президент России подчеркнул, что надеется на понимание западных лидеров, что конфронтация между странами будет бесперспективной. Теперь дружественные отношения в большей степени будут налаживаться с Китаем и Индией.