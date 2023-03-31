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Президент Путин утвердил Концепцию внешней политики России

31 марта 2023 16:18
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Сегодня, тридцать первого марта, президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил обновленную Концепцию внешней политики.

Прошлый вариант был принят в две тысячи шестнадцатом году. Доработать документ главе России предложили в две тысячи двадцать втором году, пишет РИА Новости.

Президент Путин утвердил Концепцию внешней политики России-1

Фото: pixabay.com

Путин сказал, что Россия – не враг Запада. Она не изолируется от него. Более того, не имеет никаких враждебных намерений. Президент России подчеркнул, что надеется на понимание западных лидеров, что конфронтация между странами будет бесперспективной. Теперь дружественные отношения в большей степени будут налаживаться с Китаем и Индией.

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# Международная политика # общество # Владимир Путин # Фотофакт

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