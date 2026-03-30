В 20 из 39 стран Европы пенсионных выплат не хватает на жизнь

По результатам исследования, в 20 из 39 европейских стран пенсионных выплат не хватает на жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Эстонии начисления ниже прожиточного минимума на 10 %, в Литве – на 15 %, а в Латвии денег хватает лишь на половину необходимого. В Молдове выплаты покрывают 42 % расходов, а в Албании и в Украине – всего 29. Лидером по соотношению пенсий к стоимости жизни признан Люксембург: там средние начисления более чем вдвое превышают базовые расходы.