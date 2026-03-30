Практикум по цианотипии! Серия мастер-классов прошла в Ботаническом саду

В Ботаническом саду прошел практикум по цианотипии – искусству создания монохромных отпечатков, изобретенному в XIX веке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники прикладывали объекты к бумаге, ткани или дереву и отпечатывали их с помощью ультрафиолетовой лампы. Овладеть навыком помогали научные сотрудники сада. На мастер-классы приходили семьи с детьми, влюбленные пары и пожилые люди.

Анастасия Кеданова, жительница Минска: О мероприятии узнали непосредственно на сайте Центрального ботанического сада в Instagram. И решили посетить, так как это замечательная возможность, интересно провести свой выходные, тем более в компании мужа.

Александр Мялик, заведующий сектором сохранения и восстановления растительных ресурсов Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Каждый по-своему может этот практикум для себя рассматривать. Для кого-то это прикоснуться к миру растений, для кого-то проявить свое творчество необычным способом. Тем самым мы и в Ботанический сад людей привлекаем. А кто-то еще в последующем к нам приходит на другие мероприятия.

Уже 2 апреля в саду откроется выставка пеларгоний и гераниевых, которая будет работать до 5 апреля включительно.