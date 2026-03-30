Прямой эфир

Польша продлила погранконтроль до октября 2026 года на границе с Германией и Литвой

30 марта 2026 07:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Польша продлила погранконтроль на границе с Германией и Литвой до октября из-за нелегальной миграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша продлила погранконтроль до октября 2026 года на границе с Германией и Литвой-2

Стационарный контроль действует с июля 2025 года и вызвал громкие скандалы: Варшава обвинила Берлин в принудительном возврате мигрантов на польскую территорию. По данным МВД Польши, мера необходима для обеспечения внутренней безопасности. У пересекающих границу проверяют паспорта и удостоверения личности, а особое внимание пограничники уделяют автобусам, микроавтобусам и автомобилям с большим количеством пассажиров.

# Польша # Германия # Латвия

Другие новости рубрики

Все новости
В Чеченской Республике из-за сильных дождей ввели режим повышенной готовности
30 марта 2026 06:22

В Чеченской Республике из-за сильных дождей ввели режим повышенной готовности

В Латвии каждая пятая грузовая фура простаивает или выходит в рейсы значительно реже
30 марта 2026 06:21

В Латвии каждая пятая грузовая фура простаивает или выходит в рейсы значительно реже

Командир ВСУ пожаловался Зеленскому на проблемы в армии
29 марта 2026 18:31

Командир ВСУ пожаловался Зеленскому на проблемы в армии