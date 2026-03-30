Польша продлила погранконтроль до октября 2026 года на границе с Германией и Литвой

Польша продлила погранконтроль на границе с Германией и Литвой до октября из-за нелегальной миграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стационарный контроль действует с июля 2025 года и вызвал громкие скандалы: Варшава обвинила Берлин в принудительном возврате мигрантов на польскую территорию. По данным МВД Польши, мера необходима для обеспечения внутренней безопасности. У пересекающих границу проверяют паспорта и удостоверения личности, а особое внимание пограничники уделяют автобусам, микроавтобусам и автомобилям с большим количеством пассажиров.