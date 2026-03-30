Тепло уступает место дождям: в Беларусь идет похолодание

В начале недели местами пройдут кратковременные дожди. Днем воздух все еще прогреется до +16, но это последние теплые акценты перед похолоданием. Уже во вторник и среду в страну придут более холодные воздушные массы. Ночью возможны заморозки до -2, а днем температура опустится до +7, +14. На большей части территории ожидаются дожди, местами – затяжные. Синоптики отмечают: такие резкие перепады для конца марта вполне характерны. Весна в наших широтах всегда приходит волнами – то приближаясь теплыми днями, то снова уступая место сырости и прохладе. И ближайшие дни как раз станут такими, прежде чем погода вновь начнет набирать весенний темп.