Григорий Азарёнок о Дмитрии Кохно: ему хватило наглости кошмарить коллег, которые остались на работе

Новости Беларуси. Элементы заговоров и нечестной игры мы можем наблюдать повсюду – в разных сферах жизни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Не все достойно справляются с обстоятельствами, кто-то быстро ломается или просто продается за 30 серебряников.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Треклят сын погибельный Иуда, ежели за сребролюбие давится. Это рубрика «Орден Иуды». Говорим о тех, кто не помнил добра и осквернил свою жизнь грехом предательства. Великий Шекспир вложил в уста своего любимого героя Гамлета потрясающие слова: неблагодарность – свойство низких натур. И многие в прошлом году удивились, как много подлых, лживых, трусливых, низких душонок болталось рядом с нами. К счастью, очистительный шторм развеял это зловоние. И даже память о них стирается. Но, как писал один поэт, мы вспомним всех поименно. В назидание.

Григорий Азаренок:

Была на ОНТ такая говорящая голова – Дмитрий Кохно. Корреспондентом работать он не умел и не хотел, всегда просился в кадр. Его главная мечта была стать звездой, и неважно как, чтобы набить ценник для корпоративов и свадеб. Личность жалкая, пустая и заурядная. Их еще называют инстасамками. Они ничего из себя не представляют в реальности, только постики. Хорошо об этом сказал Михаил Делягин. Они все веруют в киберпанк, в то, что люди будут прыгать по веткам соцсетей, как обезьяны, и где-то над этим будут эффективно действовать системы управления. Вот такие кривляющиеся макаки в основном и предали собственное государство.

Григорий Азаренок:

Этот персонаж не примечательнее прочих дудиков. Разве что ему хватило наглости кошмарить коллег, которые остались на работе. Спускать на них армии своих троллей и ботов. Какие вы жалкие, никогда не поймете – это вы зависите от общественно-интернетного мнения. У нас есть родина, а у вас – лайки. Жалкие вы и смешные. Григорий Азаренок:

В своих постах был весь из себя смелый. Крутой. А на деле что? Вспомните. Это лучший в жизни стендап Кохно. Дмитрий Кохно и Денис Дудинский обратились к белорусам А к нашим невероятным у меня вопрос: как вам сутки, штрафы, сроки? Пинские безумцы, атаковавшие милиционеров, как вам ваша невероятная перспектива? А мы не предупреждали вас? Не просили успокоиться?

Григорий Азаренок:

Зато есть те, кому жить хорошо. Посмотрите, Маргарита Левчук, обладатель «Ордена Иуды» – вроде бы концерты сейчас почти не проходят, COVID, особого заработка нет, но есть Фонд культурной солидарности. И это очень хороший способ культурно греть свои стареющие телеса под жарким солнышком на курортах. За чей счет? За ваш. За счет ваших страданий, нервов, криков, обид. Невероятная, правда? Ну, вы сами себе вождей выбрали. Кушайте, не обляпайтесь. Психолог о Дмитрии Кохно: с его подачи рушились жизнь других людей, и никакой Кохно за них не вступился

Григорий Азаренок:

Вчера мы все узнали о том, что нашего лидера и его семью планировали убить. Слетевшая со всех колков, обезумевшая сверхдержава-гангстер хотела устранить того, кто ей не нравится. Они совершили полтысячи покушений на великого Фиделя Кастро, очень странной и своевременной для Штатов смертью умер великий Уго Чавес. Но здесь они обломали зубы. И так будет всегда. Почему?