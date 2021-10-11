«Некоторые журналисты перестают быть журналистами, когда доходят до определённой черты». Где проходит грань профессиональной этики?

Новости Беларуси. Почему работу журналистов сейчас рассматривают под мощной лупой? Как ориентироваться в информационном потоке и что нужно знать о работе журналиста? Об этом эксперты развернули жаркую дискуссию в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Некоторые журналисты перестают быть журналистами, когда доходят до определенной черты. И есть такое понятие – журналист и активист. Очень многие, например, Григорий, делали сюжеты по бывшим сотрудникам TUT.BY, которые в принципе координировали протесты. Журналистика и активисты в нашей стране как-то совместимы? И вообще, как они делятся? Человек, который вышел на митинг освещать его, но со своей личной позицией подает это все немного в искривленном виде.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Во-первых, я считаю, необходимо снять розовые очки и принять ту позицию, что классической журналистики, которая раньше была, которую представляли в свое время Юлиан Семенов, Фил Донахью и Владимир Молчанов, которые действительно решали политические вопросы, экономические. Но классика уже ушла. Все, на этом надо завершить. Кирилл Казаков:

А в условиях этой гибридной атаки, которая у нас идет? Мы же тоже защищаем государственную позицию. Мы тоже, наверное, активисты. Правильно? Николай Щекин:

Конечно, активисты и журналисты – это совершенно разные категории.

Андрей Муковозчик, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Чтобы Николаю Сергеевичу было немножко проще, давайте так: если мы не на войне, давайте размазывать белую кашу по чистому столу на предмет этики, когда становится и так далее. А если мы на войне, то если ты стоишь в том окопе, откуда в нас стреляют… Кирилл Казаков:

Признаем, что мы сейчас на войне. Андрей Муковозчик:

Ну и все. Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

Нет никакой журналистики и журналистской этики. Ее просто не существует. Андрей Муковозчик:

Если ты работаешь на вражеские танки, какой ты журналист?