«Некоторые журналисты перестают быть журналистами, когда доходят до определённой черты». Где проходит грань профессиональной этики?
Новости Беларуси. Почему работу журналистов сейчас рассматривают под мощной лупой? Как ориентироваться в информационном потоке и что нужно знать о работе журналиста? Об этом эксперты развернули жаркую дискуссию в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Некоторые журналисты перестают быть журналистами, когда доходят до определенной черты. И есть такое понятие – журналист и активист. Очень многие, например, Григорий, делали сюжеты по бывшим сотрудникам TUT.BY, которые в принципе координировали протесты. Журналистика и активисты в нашей стране как-то совместимы? И вообще, как они делятся? Человек, который вышел на митинг освещать его, но со своей личной позицией подает это все немного в искривленном виде.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Во-первых, я считаю, необходимо снять розовые очки и принять ту позицию, что классической журналистики, которая раньше была, которую представляли в свое время Юлиан Семенов, Фил Донахью и Владимир Молчанов, которые действительно решали политические вопросы, экономические. Но классика уже ушла. Все, на этом надо завершить.
Кирилл Казаков:
А в условиях этой гибридной атаки, которая у нас идет? Мы же тоже защищаем государственную позицию. Мы тоже, наверное, активисты. Правильно?
Николай Щекин:
Конечно, активисты и журналисты – это совершенно разные категории.
Андрей Муковозчик, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Чтобы Николаю Сергеевичу было немножко проще, давайте так: если мы не на войне, давайте размазывать белую кашу по чистому столу на предмет этики, когда становится и так далее. А если мы на войне, то если ты стоишь в том окопе, откуда в нас стреляют…
Кирилл Казаков:
Признаем, что мы сейчас на войне.
Андрей Муковозчик:
Ну и все.
Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:
Нет никакой журналистики и журналистской этики. Ее просто не существует.
Андрей Муковозчик:
Если ты работаешь на вражеские танки, какой ты журналист?
Николай Щекин:
Андрей, согласись, что постоянно на войне нельзя быть – нужны правила.
Андрей Муковозчик:
Мы ее выиграем и вернемся к мирному небу.
Алена Сырова, СТВ:
Мы пытались какой-то период времени до тех событий, которые произошли, до убийства сотрудника КГБ, вернуться в мирное русло.
Кирилл Казаков:
Договориться, попытаться с ними сесть за стол переговоров.
Алена Сырова:
Что из этого вышло?
Николай Щекин:
Приехал Мэтью Чанс. Скажите, он на войне? Не на войне. А получилось так, что он приехал с нами воевать.
Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Не совсем с нами и воюют, если разобраться.
Николай Щекин:
Он все равно внес свою определенную лепту, что бы там ни говорили. Да, извините меня, он стоит своих коррупционных руководителей, если можно так сказать. Они все уже проворовались. Он проплачен и не единожды – трижды, четырежды.
Григорий Азаренок:
Мы видели, как вели себя на «Большом разговоре» журналисты CNN. Им уже три раза все объяснили, у них есть только своя мантра. И все, больше ничего нет. Нет никакой журналистики, не существует никакой журналистской этики. Есть солдат информационной войны и те, кто пишет прогноз погоды.
Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:
Журналистская этика существует. Просто это как набор заповедей. То есть это идеальный образ журналиста, к которому стоит стремиться.
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